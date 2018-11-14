Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,2-1,2%ТАСС 25 марта в 12:54

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,12% - до $67,11 за баррель. "Индекс Мосбиржи будет снижаться к своему уровню поддержки в 2450 пунктов", - прогнозирует специалист инвестиционного отдела НПФ "Согласие" Дмитрий Нечаев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рынок акций РФ вырос вместе с зарубежными площадками

ПРАЙМвчера в 12:51

Индекс Мосбиржи вырос по итогам торгов на 0,6%, РТС - на 0,13%

ТАССвчера в 12:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Космос

Российские космонавты испытают на МКС беспилотник с пропеллером

Российские космонавты проведут на борту Международной космической станции эксперимент по отработке управления беспилотником, приводимым в движение с помощью пропеллера, сообщил РИА Новости советник главы госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 07:42
Политика

В правительстве прокомментировали задержание Абызова

Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот

Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия

Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании отказалось отменять планы по выходу из состава ЕС, несмотря на поданную петицию за отмену Brexit.
Обновлено вчера в 19:53
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено вчера в 06:22
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Политика

Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»

Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено 25 марта в 02:55
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено вчера в 04:11
Политика

В Венесуэле машину Гуаидо забросали петардами

Сторонники венесуэльского правительства забросали машину главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо петардами.
Обновлено вчера в 20:56
Энергетика

Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера

Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Транспорт

S7 запустит прямой рейс из Новосибирска в Новокузнецк

Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Из-за пожара на электростанции город во Флориде остался без света

В американском городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) произошло массовое отключение света из-за пожара на электростанции, сообщает Express.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье

Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России

«Минздрав России приказом от 14.11.2018 утвердил порядок приостановления применения лекарственного препарата для медицинского применения», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол

Павел Погребняк отделался легким испугом

Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено вчера в 09:08
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

Обновлено вчера в 20:50
Экономика

Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих

Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
Обновлено вчера в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное