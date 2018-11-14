Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,2-1,2%ТАСС 25 марта в 12:54
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,12% - до $67,11 за баррель. "Индекс Мосбиржи будет снижаться к своему уровню поддержки в 2450 пунктов", - прогнозирует специалист инвестиционного отдела НПФ "Согласие" Дмитрий Нечаев.
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Космос
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