Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,1-0,2%
Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,1-0,2%ТАСС11:42
Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,18% - до 2440,15 пункта, РТС снизился на 0,14%, до 1147,16 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,2%, до 66,88 рубля, курс евро поднялся на 0,2%, до 76,7 рубля.
ТАСС11:42
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:18, Ашберн
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
В понедельник утром, 14 января на открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:12
Финансы
Сбербанк увеличил ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам на 1–1,2 процентного пункта, это следует из информации на сайте кредитной организации.
Обновлено в 03:50
Финансы
«Транснефть» отказалась от чужой валюты
Объем займов в рублях составляет 68,9% кредитного портфеля в 1,3 трлн руб. на конец 2018 года, в евро — 9,1%, в долларах — 9%. В то же время «Газпром» (чистый долг на 30 сентября — 2,6 трлн руб.) продолжает активно занимать в валюте.
Обновлено в 12:14
Финансы
Профицит бюджета РФ в 2018 году составит 2,5 трлн руб
За период с 15 января по 6 февраля регулятор купит иностранной валюты на 266 млрд руб. Покупка носит регулярный характер и не включает объем средств, которые Банк России планирует аккумулировать с целью компенсации перерыва в покупках в августе – декабре 2018 г. Мы ожидаем, что решение по последнему вопросу будет объявлено на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 22 марта.
Обновлено в 04:52
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
"При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти на показатели внутреннего финансового рынка решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 06:13
Финансы
Эксперт оценил качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году
«На фоне существенного роста выдач новых кредитов и увеличения портфеля качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году оставалось на высоком уровне», — убеждён Волков.
Обновлено в 05:14
Финансы
Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб
Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.
Обновлено в 05:00
Финансы
Bloomberg: объем налогов в РФ в январе может превысить 1.5 трлн рублей
Объем основных налоговых выплат в январе 2019 года может составить 1.56 трлн рублей, сообщил Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного ежемесячного опроса.
Обновлено в 11:12
Финансы
Эксперт ожидает сокращения числа автодилеров в России в 2019 году
Сегодня председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер заявил, что в 2019 году рост автомобильного рынка России замедлится с 12,8% до 3,6%. В качестве причин он назвал повышение НДС до 20% и возможного введения новых санкций со стороны США.
Обновлено в 10:53
Финансы
Каким станет курс рубля к началу февраля
Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено 12 января в 22:00
Финансы
Россия и Китай расширяют взаиморасчеты в нацвалютах
Со слов посла России в КНР Андрея Денисова, переход с доллара на нацвалюты связан не только с санкциями, но и с желанием сторон создать более стабильную систему взаиморасчетов.
Обновлено в 08:20
Финансы
«Первый Дортрансбанк» подвел итоги прошедшего года
В начале Нового года принято подводить итоги предыдущего.
Обновлено в 05:59
Финансы
Минфин разместит допвыпуск ОФЗ для физлиц на 5 млрд рублей
«Минфином России принято решение о размещении дополнительного выпуска облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) № 53003RMFS объемом 5 млрд. руб. по номинальной стоимости», — говорится в сообщении.
Обновлено 11 января в 12:32
Финансы
Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6%
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года.
Обновлено 11 января в 06:34
Финансы
Почти на 940 млн рублей сократился госдолг Нижегородской области
Государственный долг Нижегородской области по данным на 1 января этого года сократился на 939,6 млн рублей и составил 75,09 млрд.
Обновлено 11 января в 03:01