Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,18% - до 2440,15 пункта, РТС снизился на 0,14%, до 1147,16 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,2%, до 66,88 рубля, курс евро поднялся на 0,2%, до 76,7 рубля.

Финансы Финансы Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов В понедельник утром, 14 января на открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Финансы Финансы Сбербанк увеличил ставки по ипотеке Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам на 1–1,2 процентного пункта, это следует из информации на сайте кредитной организации.

Финансы Финансы «Транснефть» отказалась от чужой валюты Объем займов в рублях составляет 68,9% кредитного портфеля в 1,3 трлн руб. на конец 2018 года, в евро — 9,1%, в долларах — 9%. В то же время «Газпром» (чистый долг на 30 сентября — 2,6 трлн руб.) продолжает активно занимать в валюте.

Финансы Финансы Профицит бюджета РФ в 2018 году составит 2,5 трлн руб За период с 15 января по 6 февраля регулятор купит иностранной валюты на 266 млрд руб. Покупка носит регулярный характер и не включает объем средств, которые Банк России планирует аккумулировать с целью компенсации перерыва в покупках в августе – декабре 2018 г. Мы ожидаем, что решение по последнему вопросу будет объявлено на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 22 марта.

Финансы Финансы Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% "При сохранении влияния текущей волатильности мирового рынка нефти на показатели внутреннего финансового рынка решение об ужесточении денежно-кредитной политики может быть принято при следующем рассмотрении уровня базовой ставки", - говорится в сообщении ЦБ.

Финансы Финансы Эксперт оценил качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году «На фоне существенного роста выдач новых кредитов и увеличения портфеля качество обслуживания ипотечных кредитов в 2018 году оставалось на высоком уровне», — убеждён Волков.

Финансы Финансы Сбербанк профинансирует фонды «Бэринг Восток» на 4,9 млрд руб Сбербанк заключил сделку по рекапитализации двух портфельных инвестиций фондов "Бэринг Восток" на сумму более 4,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

Финансы Финансы Bloomberg: объем налогов в РФ в январе может превысить 1.5 трлн рублей Объем основных налоговых выплат в январе 2019 года может составить 1.56 трлн рублей, сообщил Bloomberg, ссылаясь на результаты собственного ежемесячного опроса.

Финансы Финансы Эксперт ожидает сокращения числа автодилеров в России в 2019 году Сегодня председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер заявил, что в 2019 году рост автомобильного рынка России замедлится с 12,8% до 3,6%. В качестве причин он назвал повышение НДС до 20% и возможного введения новых санкций со стороны США.

Финансы Финансы Каким станет курс рубля к началу февраля Если сроки снятия санкций с российских компаний будут пересматривать, рубль начнет заметно дешеветь.

Финансы Финансы Россия и Китай расширяют взаиморасчеты в нацвалютах Со слов посла России в КНР Андрея Денисова, переход с доллара на нацвалюты связан не только с санкциями, но и с желанием сторон создать более стабильную систему взаиморасчетов.

Финансы Финансы «Первый Дортрансбанк» подвел итоги прошедшего года В начале Нового года принято подводить итоги предыдущего.

Финансы Финансы Минфин разместит допвыпуск ОФЗ для физлиц на 5 млрд рублей «Минфином России принято решение о размещении дополнительного выпуска облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) № 53003RMFS объемом 5 млрд. руб. по номинальной стоимости», — говорится в сообщении.

Финансы Финансы Фонд национального благосостояния за 2018 год вырос на 7,6% Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года.