Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС снизилисьREGNUM вчера в 21:37
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Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Врачи спасли руку избитой ингушской девочки
Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
Обновлено в 08:42
Политика
Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост премьера Великобритании
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко призналась, что ее одевает стилист
После свадьбы с Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко охотно делится в соцсети семейными фотографиями.
Обновлено в 07:48
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Наука
Принятие ванны помогает лучше выспаться
Обновлено вчера в 04:01
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Происшествия
Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном
Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский обещает вскоре «результат» по делу убийства Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17
Политика
Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ
После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Обновлено в 06:16
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Футбол
«Зенит» хочет купить 18-летнего защитника «Минска» Прищепу
«Зенит» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника «Минска» Дмитрия Прищепы.
Обновлено в 07:47
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
«Барселона» уступила «Челси» в дебютном матче Гризманна
В Японии завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1.
Обновлено в 08:40
Политика
В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
США проявляют политический цинизм и валят с больной головы на здоровую, утверждая, что "упрашивали" Россию не нарушать важные международные договоры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане России.
Обновлено в 09:42
Политика
Владимир Путин поручил обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде
"Принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде", - сказано в документе.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае
Обновлено вчера в 11:41