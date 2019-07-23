Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС снизилисьREGNUM вчера в 21:37

Индекс РТС снизился на 0,7% — до 1 341,17 (минус 9,52).
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Московская биржа открылась ростом

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Развернувшаяся вниз нефть сдерживает коррекционный рост рынка акций РФ, отскочил «Сургутнефтегаз»

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Интерфаксвчера в 12:40

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Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

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Экономика

Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения

Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
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Врачи спасли руку избитой ингушской девочки

Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии.
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После свадьбы с Дмитрием Тарасовым Анастасия Костенко охотно делится в соцсети семейными фотографиями.
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В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
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Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
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Принятие ванны помогает лучше выспаться

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Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Происшествия

Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
Обновлено в 01:57
Общество

Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года

Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский обещает вскоре «результат» по делу убийства Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вскоре "будет результат" по делу убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 09:12
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Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак

Обновлено в 05:17
Политика

Госдума упростила порядок получения вида на жительство в РФ

После вступления нового закона в силу будет расширен круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.
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Спорт

Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ

Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Футбол

«Зенит» хочет купить 18-летнего защитника «Минска» Прищепу

«Зенит» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника «Минска» Дмитрия Прищепы.
Обновлено в 07:47
Экономика

Приток мигрантов в Россию оказался аномальным

В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Обновлено в 02:56
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол

«Барселона» уступила «Челси» в дебютном матче Гризманна

В Японии завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1.
Обновлено в 08:40
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В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом

США проявляют политический цинизм и валят с больной головы на здоровую, утверждая, что "упрашивали" Россию не нарушать важные международные договоры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Новосибирске водитель троллейбуса решил пошутить и убил женщину

Обновлено в 07:00
Происшествия

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66, на борту которого находились граждане России.
Обновлено в 09:42
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Владимир Путин поручил обеспечить региональные телеканалы возможностью вещания в цифровой среде

"Принять необходимые меры, направленные на обеспечение возможности вещания региональных (муниципальных) телеканалов в цифровой среде", - сказано в документе.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае

Обновлено вчера в 11:41
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