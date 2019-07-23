Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС снизилисьREGNUM вчера в 21:37

Индекс РТС снизился на 0,7% — до 1 341,17 (минус 9,52).
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:22

Развернувшаяся вниз нефть сдерживает коррекционный рост рынка акций РФ, отскочил «Сургутнефтегаз»

Финмаркет05:15

Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексов

Банки.ру03:02

Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Росбалт03:42

Индексы Мосбиржи и РТС снизились

REGNUMвчера в 21:37

Рынок акций РФ умеренно снизился по итогам торгов в понедельник

Интерфаксвчера в 12:40

Чистый приток инвестиций: финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Общество

Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха".
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Авто

Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler

Обновлено в 07:49
Происшествия

Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Обновлено в 01:21
Политика

Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Общество

В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail

Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

Обновлено в 08:24
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по правильному питанию

Советы по здоровому питанию опубликовала пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:00
Наука

В Китае обнаружили древнейшие «гравюры» денисовцев

Ученые, проводившие раскопки на территории Северного Китая, обнаружили два фрагмента костей, возраст которых оценили примерно в 100 000 лет.
Обновлено вчера в 03:58
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Обновлено в 04:05
Музыка

«Аптекарский огород» приглашает на «нежный» концерт

В воскресенье, 28 июля, в Ботаническом саду МГУ состоится концерт под открытым небом.
Обновлено в 05:43
Политика

В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса

Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Абызов отказался сотрудничать со следствием

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Британии

Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Кузнецова следит за историей с посаженным на Кубани на цепь мальчиком

Обновлено вчера в 11:25
Экономика

Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в Россию

Россельхознадзор с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики.
Обновлено в 09:12
Здоровье

В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
Обновлено вчера в 05:50
Политика

Госдума приняла закон о льготах дагестанцам, воевавшим с боевиками

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, с учётом поправок, устанавливающих материальные льготы для этой категории граждан.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии

Обновлено в 06:20
Общество

Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев

Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки

Отмечается, что у девочки заживают ожоги на ягодицах, ее общее состояние стабильное.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Крыму избили туристов за отказ платить за фото

В понедельник, 22 июля у стен Генуэзской крепости в курортном городе Судак фотографы с орлами навязали свои услуги туристам и стали вымогать деньги.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу

Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Спорт

Литовская сторона подала протест на дисквалификацию Рапшиса на ЧМ

Литовская сторона пытается опротестовать дисквалификацию пловца Данаса Рапшиса в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).
Обновлено в 08:33
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Музыка

Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

Вчера, 22 июля, на концерте на стадионе "Лужники" в Москве группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено вчера в 01:57
ещё по теме
Главное