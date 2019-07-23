Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС снизилисьREGNUM вчера в 21:37
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Общество
Вторжение самого холодного за год воздуха ожидает Москву
По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, не исключено, что в первой половине дня в воскресенье, 28 июля температура достигнет 20 °С, однако потом "начнется активация холодного воздуха".
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Авто
Китайская BAIC стала крупнейшим акционером Daimler
Обновлено в 07:49
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
Обновлено в 07:45
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по правильному питанию
Советы по здоровому питанию опубликовала пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:00
Наука
В Китае обнаружили древнейшие «гравюры» денисовцев
Ученые, проводившие раскопки на территории Северного Китая, обнаружили два фрагмента костей, возраст которых оценили примерно в 100 000 лет.
Обновлено вчера в 03:58
Музыка
«Аптекарский огород» приглашает на «нежный» концерт
В воскресенье, 28 июля, в Ботаническом саду МГУ состоится концерт под открытым небом.
Обновлено в 05:43
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Как сообщало ИА REGNUM, предыдущее масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле 7 июля.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Кузнецова следит за историей с посаженным на Кубани на цепь мальчиком
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в Россию
Россельхознадзор с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию под гарантии компетентного ведомства республики.
Обновлено в 09:12
Здоровье
В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Госдума приняла закон о льготах дагестанцам, воевавшим с боевиками
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон о статусе ветеранов для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, с учётом поправок, устанавливающих материальные льготы для этой категории граждан.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Вертолет с россиянами рухнул в море у берегов Италии
Обновлено в 06:20
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Отмечается, что у девочки заживают ожоги на ягодицах, ее общее состояние стабильное.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Крыму избили туристов за отказ платить за фото
В понедельник, 22 июля у стен Генуэзской крепости в курортном городе Судак фотографы с орлами навязали свои услуги туристам и стали вымогать деньги.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Спорт
Литовская сторона подала протест на дисквалификацию Рапшиса на ЧМ
Литовская сторона пытается опротестовать дисквалификацию пловца Данаса Рапшиса в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).
Обновлено в 08:33
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Музыка
Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве
Вчера, 22 июля, на концерте на стадионе "Лужники" в Москве группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".
Обновлено вчера в 01:57