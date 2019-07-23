Индекс РТС снизился на 0,7% — до 1 341,17 (минус 9,52).

Политика Порошенко решил расшатать Украину Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет создать протестное движение в Верховной Раде и в самой стране.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Экономика Туристическая аптечка обойдется россиянам почти в 1,5 тыс руб - эксперты Стоимость аптечки, с которой россиянин может отправиться в путешествие, составляет почти 1,4 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитической компании DSM Group.

Армия и оружие Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя 1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.

Политика Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил журналистам, что крайне недоволен тем, что глава МВД Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса в Юрмале, сообщает Kas jauns.

Авто Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России Audi A7 Sportback получил новую модификацию в России с двухлитровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 245 лошадиных сил при 370 Нм крутящего момента.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия КНДР задержала российское судно с 17 моряками Замдиректор компании уточнил, что связи с моряками до сих пор нет, а представителю российского посольства в Пхеньяне только вчера удалось посетить захваченный корабль.

Общество Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в России Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости рекультивировать химическое предприятие «Усольехимпром», расположенное в Иркутской области.

Энергетика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Происшествия Оперативники ФСБ задержали сотрудника МЧС на совещании у главы Читы На планерку и.о. главы администрации Читы Александра Сапожникова пришли сотрудники ФСБ в масках, без сопротивления задержавшие одного из участников совещания.

Авто Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка В следующие выходные, 3 и 4 августа, на аукционе Classic Car Auctions продадут коллекцию из 12 культовых японских автомобилей в редких модификациях.

Политика В Германии опасаются сближения России и Украины после выборов в Раду Немецкое издание Die Welt предостерегло страны Евросоюза от возникновения серьезных проблем после подсчета голосов на выборах в Верховную раду Украины.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Происшествия На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.

Космос Ученые КФУ разработают новую систему космической навигации Будут созданы новые эффективные методы навигации, основанные на использовании современных спутниковых и налунных угломерных и светодиодных лазерных систем, уточненной теории физической либрации Луны и данных лунных сейсмических наблюдений и лазерной локации нашего естественного спутника.

Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.

Экономика Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.