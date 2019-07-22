Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС снизилисьREGNUM вчера в 21:37
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Происшествия
Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Партия Зеленского упрочила лидерство на выборах в Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест.
Обновлено вчера в 05:22
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
В поселке Буланаше Свердловской области в двухэтажном доме произошел хлопок газа, об этом сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
В Венесуэле вновь произошло масштабное отключение электроэнергии
Обновлено вчера в 22:19
Путешествия
Москва вошла в список самых посещаемых туристами столиц мира
В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31 место и девятнадцатое - среди самых востребованных городов Европы.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства
Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
Обновлено в 00:22
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Политика
Порошенко снова вызвали на допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины повторно вызвало на допрос экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает тнеБабель со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезона
Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье.
Обновлено вчера в 10:35
Здоровье
Названы регионы России с наивысшим показателем заболеваемости детской астмой
В Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Вратарь «Сити» организовал благотворительный матч для нуждающихся и сделал дубль
Голкипер «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон организовал благотворительный матч для помощи нуждающимся в своём родном городе Озаску, штат Сан-Паулу, в котором сумел забить два мяча.
Обновлено в 00:11
Политика
Олег Шеин отказался от борьбы за пост губернатора Астраханской области
Депутат Госдумы Олег Шеин отказался от борьбы за пост губернатора Астраханской области.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы
В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
Квартиры Саратова назвали самыми доходными в России
Самая большая окупаемость названа в Якутске – 26 лет, где при стоимости квартиры 4,7 млн рублей и ее аренды за 15 тысяч рублей в месяц доходность будет 5,4%. В Москве и Санкт-Петербурге окупаются квартиры за 22 года с доходностью 4,5-4,6%.
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн
Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31
Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Дым от лесных пожаров в Красноярском крае добрался до Новосибирска
Обновлено вчера в 01:47
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Обновлено вчера в 16:56
Футбол
«Фенербахче» сообщил о переходе Эльмаса в «Наполи»
Полузащитник "Фенербахче" Эльиф Эльмас перейдет в "Наполи", сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Зеленский рассказал, кого видит премьером Украины
Украинский лидер подчеркнул, что не намерен менять свою позицию, хотя она может не понравиться идущим в парламент людям, которые бы хотели занять этот пост.
Обновлено 21 июля в 07:25
Спорт
Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
Обновлено вчера в 15:04