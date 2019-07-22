Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС снизилисьREGNUM 21:37
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 22:44, Вашингтон
Политика
«Слуга народа» может получить абсолютное большинство в Раде
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям.
Обновлено в 01:45
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено в 16:33
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Как указывается в опросе, абсолютное большинство россиян (96%) не планируют в ближайшие год-два делать себе татуировки.
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес
Нахамил и унизил: Шнуров оплевал Собчак
Музыкант Сергей Шнуров высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку опровергнуть его обвинения в том, что тексты для "стихотворного батла" вместо нее писал режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 16:08
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Технологии
Ритейлу добавят аналитики
Сетям предложат новый продукт для подсчета посетителей Рост интереса ритейла к мониторингу очередей и подсчету посетителей стимулирует разработчиков подобных технологий.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку
Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 21:54
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Общество
В Красноярском крае горит 650 тысяч гектаров леса
Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, в том числе в авиационной зоне зарегистрировано восемь пожаров площадью 7,5 тысячи га.
Обновлено в 03:23
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 13:09
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Политика
Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено в 22:00
Политика
Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Общество
Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах
Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Происшествия
Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково
Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено в 11:39
Космос
Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2»
Обновлено в 08:29
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 22:26
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Футбол
Бронзовый призер ЧМ-2014 Класи стал игроком АЗ
Обновлено в 15:56
Общество
В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже
В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.
Обновлено в 00:25
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59