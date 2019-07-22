Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС снизилисьREGNUM 21:37

Индекс РТС снизился на 0,7% — до 1 341,17 (минус 9,52).
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Индексы Мосбиржи и РТС снизились

REGNUM21:37

Индекс Московской биржи опустился до 2700 пунктов

Коммерсантъ19 июля в 19:07

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,46-0,56%

ТАСС12:20

Цены евробондов РФ в понедельник по преимуществу растут следом за рынком UST и дорожающей нефтью

Финмаркет12:39

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:16

Российский фондовый рынок начал неделю без единой динамики

Росбалт03:45

Рынок акций РФ умеренно снизился по итогам торгов в понедельник

Интерфакс12:40
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 22:44, Вашингтон
Транспорт

Росстандарт предложил сократить размеры парковочных мест на улицах

Обновлено в 21:52
Происшествия

Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае работал без разрешения

Обновлено в 20:38
Политика

«Слуга народа» может получить абсолютное большинство в Раде

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям.
Обновлено в 01:45
Футбол

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено в 16:33
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам

Как указывается в опросе, абсолютное большинство россиян (96%) не планируют в ближайшие год-два делать себе татуировки.
Обновлено в 20:19
Шоу-бизнес

Нахамил и унизил: Шнуров оплевал Собчак

Музыкант Сергей Шнуров высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку опровергнуть его обвинения в том, что тексты для "стихотворного батла" вместо нее писал режиссер Константин Богомолов.
Обновлено в 16:08
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Технологии

Ритейлу добавят аналитики

Сетям предложат новый продукт для подсчета посетителей Рост интереса ритейла к мониторингу очередей и подсчету посетителей стимулирует разработчиков подобных технологий.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку

Северокорейский лидер Ким Чен Ын осмотрел недавно построенную подводную лодку, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Обновлено в 21:54
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Общество

В Красноярском крае горит 650 тысяч гектаров леса

Как сообщили в Министерстве лесного хозяйства, в том числе в авиационной зоне зарегистрировано восемь пожаров площадью 7,5 тысячи га.
Обновлено в 03:23
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Экономика

Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 13:09
Музыка

Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»

Обновлено в 18:12
Политика

Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено в 15:48
Политика

Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы

В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено в 22:00
Политика

Турчинов считает, что пятая часть украинцев хочет стать рабами

Около 20% украинцев, которые на внеочередных выбору в Раду проголосовали за оппозиционные силы, в частности, за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", показали таким образом свое желание стать рабами.
Обновлено в 14:13
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил принять закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Общество

Россияне поддержали идею запрета продажи алкоголя в жилых домах

Руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал, что большинство россиян поддерживает идею запрета продажи алкоголя в жилых домах.
Обновлено в 21:17
Происшествия

Самолет, летевший в Анталью, возвращается во Внуково

Было принято решение вернуть лайнер в аэропорт вылета – Внуково.
Обновлено в 11:39
Космос

Индия запустила к Луне станцию «Чандраян-2»

Обновлено в 08:29
Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено в 22:26
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Футбол

Бронзовый призер ЧМ-2014 Класи стал игроком АЗ

Обновлено в 15:56
Общество

В России ужесточили правила провоза цветов и фруктов в багаже

В свою очередь Газета.ру уточняет, что без фитосанитарных сертификатов можно будет провезти до пяти килограммов фруктов и овощей, а также не больше трех букетов, в каждом из которых должно быть не более 15 цветков.
Обновлено в 00:25
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Экономика

Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%

С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено в 14:59
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