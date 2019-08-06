Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС продолжают снижение из-за внешнего фонаТАСС вчера в 13:08

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник продолжают снижаться. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,96%, до 2649,16 пункта, индекс РТС снизился на 0,84%, до 1282,29 пункта, следует из данных торгов.
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SIA.ruвчера в 04:13
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Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
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Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
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Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
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60 человек подрались в центре Москвы

Очевидцы сообщили о массовой драке в центре Москвы. В ней участвовали около 60 человек.
Обновлено в 03:21
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Второй футбольный болельщик задержан после драки с ОМОН в Петербурге

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Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
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В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
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Энди Серкис поставит продолжение «Венома»

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что ведомство намерено довести до руководства США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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Проведенное учеными Калифорнийского университета исследование показало, что темный шоколад борется с перепадами настроения и уменьшает клинические симптомы депрессии.
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Советы по выбору любимого лакомства многих граждан РФ — дыни — опубликованы 6 августа пресс-службой Роспотребнадзора.
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В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе

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В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
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