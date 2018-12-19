Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня снизились на 0,2-0,6%
ТАСС
вчера в 11:16

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в пятницу незначительно снизились.
ТАССвчера в 11:16

Подробнее о событии

Индекс МосБиржи снизился на 0,24%, индекс РТС - на 0,6%

Финмаркетвчера в 10:57

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгового дня снизились на 0,2-0,6%

ТАССвчера в 11:16

Московская биржа закрылась в красной зоне

АБНвчера в 11:09

Фондовые индексы РФ снизились по итогам торгов

Банки.рувчера в 11:01

Московская биржа открылась разнонаправленно

Взгляд.рувчера в 02:14

Отмененное ралли

DP.RU19 декабря в 11:44

Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт19 декабря в 02:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 00:53, Ашберн
Финансы

Доллар подорожал до 69 руб. впервые за три месяца

В четверг торги закрылись на отметке 68,32 руб. Евро за день поднялся примерно на 0,23% (около 17 коп.), до 78,5 руб.
Обновлено вчера в 12:52
Финансы

Уходящая неделя стала худшей для бирж США за последние 10 лет

Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.
Обновлено вчера в 18:30
Финансы

ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов

Повышение обусловлено необходимостью пресечь большой рост долговой нагрузки населения и повысить устойчивость банков к возможным системным рискам на рынке необеспеченного потребительского кредитования, объясняет ЦБ.
Обновлено вчера в 15:45
Финансы

Центробанк провёл стресс-тест финансового рынка

Стресс-тестирование базировалось на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на финансовых рынках по состоянию на декабрь этого года, уточняют в ЦБ.
Обновлено вчера в 07:21
Финансы

Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку

Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 07:34
Финансы

В Минстрое заявили, что не оставят застройщиков наедине с банками

Одной из задач министерства строительства и ЖКХ в рамках перехода долевого строительства жилья на систему эскроу-счета станет задача не оставить российских застройщиков наедине с ЦБ и банками, заявил в пятницу журналистам заместитель главы ведомства Никита Стасишин.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы

Денежная база в РФ выросла за неделю на 162,5 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении в РФ увеличился за период с 30 ноября по 7 декабря 2018 года на 162,5 млрд рублей, достигнув 10 трлн 378,6 млрд рублей, следует из материалов Банка России.
Обновлено вчера в 09:51
Финансы

«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро

Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено вчера в 16:12
Финансы

Порошенко анонсировал получение нового кредита от Всемирного банка

В ближайшее время Киев получит дополнительный кредит от Всемирного банка.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы

Рубль посыпался после пресс-конференции Путина

Хотя Минфин США объявил о снятии санкций с «Русала», существует высокая вероятность того, что эту инициативу заблокирует конгресс.
Обновлено вчера в 03:35
Финансы

Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж

Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено вчера в 05:10
Финансы

BMO: евро с началом нового года обновит минимумы

В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено вчера в 01:42
Финансы

ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года

20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы

Падение доллара может сдержать статистика

Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено вчера в 00:58
Финансы

Потребительское доверие в Италии в декабре снизилось больше прогноза

Индекс потребительского доверия в Италии в декабре 2018 года упал до 113,1 пункта со 114,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat.
Обновлено вчера в 05:02
ещё по теме
Главное