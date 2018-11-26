Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов упали на 1,5-2,6%
ТАСС
10:58

Индекс Мосбиржи теряет 1,4%, индекс РТС - 2,4%. Падение основных индексов связано с обострением конфликта с Украиной.
ТАСС10:58

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Инвесторы припомнили России все геополитические риски

Коммерсантъ13:57

Рынок акций РФ упал во главе со Сбербанком на опасениях западных санкций после керченского инцидента

Финмаркет12:02

Рынок акций РФ упал на опасениях западных санкций после керченского инцидента

Интерфакс11:15

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов упали на 1,5-2,6%

ТАСС10:58

Рынок российских акций упал после инцидента в Керченском проливе

Говорит Москва11:56

Индекс РТС упал ниже 1100 пунктов из-за эскалации конфликта с Украиной

Росбалт03:33

В России более чем на 2% упал рынок акций

Московский Комсомолец03:01
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Финансы

Доллар и евро выросли по отношению к рублю

Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 18:14
Финансы

Взять кредит станет сложнее: Центробанк введёт новые правила

Новые правила начнут действовать с октября следующего года, изменения коснутся даже небольших сумм — оценку обяжут проводить, когда клиент просит более 10 тысяч рублей.
Обновлено в 15:05
Финансы

Чистая прибыль TCS Group по МСФО за 9 месяцев выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам девяти месяцев 2018 года выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 19 миллиардов рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
Обновлено в 10:56
Финансы

Названы последствия для России из-за захвата украинских кораблей

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Альпари» Александр Разуваев назвал последствия для России после захвата украинских кораблей по итогам инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:47
Финансы

Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года

В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы

На Гонконгской фондовой бирже отмечен рост котировок акций

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок акций.
Обновлено в 07:06
Финансы

Европейские фондовые рынки откроются ростом

Панъевропейский индекс STOXX 600 завершил торги пятницы подъемом на 0,4 процента.
Обновлено в 13:01
Финансы

Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%

Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 09:15
Финансы

Каждая семья в Южной Корее задолжала более 70 тысяч долларов

Совокупный долг южнокорейских домохозяйств превысил 1,2 триллиона долларов, или 71,5 тысячу долларов на каждую семью.
Обновлено в 10:06
Финансы

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы

Росказна дала в репо двум банкам 16,2 млрд р под 7,1204% на 7дн

В аукционе участвовало две кредитных организации, общий спрос составил 16,2 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:08
Финансы

Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 08:59
Финансы

Газпромбанк повысил на 0,1 п.п. ставки по двум вкладам своей линейки

Газпромбанк, третий по активам банк в РФ, повысил ставки на 0,1 процентного пункта по двум вкладам своей линейки, сообщает кредитная организация в понедельник.
Обновлено в 09:23
Финансы

Два корпуса ЖК «Охта Хаус» получили аккредитацию Газпромбанка

Банк выдает ипотечный кредит на срок до 30 лет, максимальная сумма кредита - до 60 млн рублей.
Обновлено в 08:35
Финансы

Норвежский ПФ не знает куда инвестировать деньги

Норвежский глобальный пенсионный фонд столкнулся с проблемой в области инвестирования. Фонд не знает куда вложить свои деньги.
Обновлено в 18:29
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