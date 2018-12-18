Финансы
Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 ноября
Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 ноябряТАСС02:35
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Уже в январе рубль может начать снижение на фоне скачка цен из-за повышения НДС
Finam.Ruвчера в 09:00
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:46, Ашберн
Финансы
Объем перечислений с карты на карту вырос вдвое в России
Объем перечислений с карты на карту вырос вдвое в России, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, рассказали «Известиям» в банках из топ-30.
Обновлено вчера в 17:51
Финансы
Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставку
Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране.
Обновлено вчера в 09:46
Финансы
Орешкин оценил влияние повышения ставки ЦБ на ВВП в 2019 году
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в ведомстве не ожидают более сильного замедления роста ВВП страны в 2019 году в связи с повышением ключевой ставки до 7,75%.
Обновлено в 00:44
Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 декабря в размере 66,6208 руб
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 66,6208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,71 коп.
Обновлено вчера в 05:23
Финансы
МВФ обсудит новый кредит для Украины
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сообщила о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении нового кредита после 10 декабря еще 29 ноября по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы
Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год
Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.
Обновлено вчера в 08:31
Финансы
Как ужесточат сбор налогов в 2019 году
В общем, отправил главу кабмина за МКАД и дальше – посмотреть, растет ли в реальности налоговая нагрузка на российских граждан в регионах по отдельным отраслям или все это г-ну Шмакову во сне привиделось.
Обновлено 16 декабря в 19:27
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня ниже 67 рублей
Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,35—66,85 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено вчера в 02:24
Финансы
Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный»
Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».
Обновлено вчера в 11:51
Финансы
Банк России открыл монетную площадку в Омске
Первая монетная площадка была открыта 15 ноября в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы
Срок кредита на санацию Крайинвестбанка вырос на пять лет
17 декабря 2018 года стало известно о пролонгации на пять лет кредита, выделенного ПАО «РНКБ» на санацию АО «Крайинвестбанк».
Обновлено в 02:40
Финансы
Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность
Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы
Президент Литвы подписала бюджет Sodra на 2019 год
Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала бюджет Фонда социального страхования (Sodra) на 2019 год, сообщает пресс-служба президентского дворцы.
Обновлено в 00:40
Финансы
Новикомбанк предлагает дебетовую карту «Всегда в плюсе»
Новикомбанк предлагает новую дебетовую карту с повышенным начислением процентов на остаток — «Всегда в плюсе».
Обновлено вчера в 08:24
Финансы
Долги по кредитам на высшее образование в США выросли до нового рекорда
Объем непогашенной задолженности в США по кредитам на высшее образование в ноябре 2018 г. достиг отметки $1,465 трлн.
Обновлено вчера в 14:56