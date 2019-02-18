Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизилисьТАСС вчера в 11:23

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились

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