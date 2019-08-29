Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,5% - до 66,50 рубля, курс евро опустился на 0,6% - до 73,50 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%

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