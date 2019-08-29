Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,5% - до 66,50 рубля, курс евро опустился на 0,6% - до 73,50 рубля.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК вчера в 13:11
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Авто
Кроссовер Aion LX обещает до 650 км на одной зарядке
Например, седан Aion S с колесной базой 2750 мм имеет сзади простую «балку», но у кроссовера LX — 2920 мм между осями и задняя многорычажка.
Авторевю вчера в 14:24
Происшествия
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии
РБК вчера в 23:46
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия вчера в 08:22
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия вчера в 01:49
Шоу-бизнес
Певица Наргиз раскрыла, кто управляет лейблом Макса Фадеева
Певица отметила, что именно так из лейбла выжили Юлию Савичеву, Кристину Кошелеву и вообще — "те, кто талантливее, красивее, моложе, в этом лейбле не задерживались" Ранее сообщалось, что конфликт между Фадеевым и Наргиз произошел летом.
URA.Ru вчера в 16:24
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Космос
Анонсирован рекордный запуск спутника ракетой «Протон-М» с Байконура
В космос спутники доставит ракета-носитель «Протон-М», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру вчера в 20:51
Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
Известия вчера в 23:52
Армия и оружие
Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины
Газета.Ru вчера в 13:43
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
Твой Континент вчера в 03:37
Экономика
Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП
Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ вчера в 02:03
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Московский «Спартак» проиграл португальской «Браге» во втором матче раунда плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 15:09
Общество
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до 1 октября
Как отметил депутат, во время общения со школьниками и студентами России он часто слышит предложения со стороны учащихся и преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября.
Вести.Ru вчера в 22:08
Культура
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Единоборства
Легендарный рефери ММА назвал имя бойца, способного победить Хабиба
Известный рефери ММА Джон Маккарти порассуждал на тему, кто мог бы победить действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Матч ТВ вчера в 23:45
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР назвали Донбасс частью Украины
Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины.
News.ru 28 августа в 01:31
Экономика
Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
BFM.ru вчера в 22:11
Космос
«Прости нас, Юра»: в России у хранителей мечты отняли будущее ради выгоды
Периодически небесное тело всплывало в бодрячковых твитах Илона Маска — где-то между дизайном будущего марсианского города и продажей огнеметов для защиты от зомби.
РИА Новости вчера в 01:00
Политика
Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины
Верховная рада на заседании в четверг одобрила представленную президентом кандидатуру Ивана Баканова на пост главы СБУ, передает корреспондент РБК из Киева.
РБК вчера в 14:07
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Политика
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru вчера в 22:43
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03