Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,5% - до 66,50 рубля, курс евро опустился на 0,6% - до 73,50 рубля.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:40, Вашингтон
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот
Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Политика
СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией
Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет.
РБК 01:28
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 12:34
Кино
Они вернутся! Опубликован трейлер нового «Терминатора» с Арни и Линдой Хэмильтон
Компания Paramount Pictures опубликовала тизер новой части легендарного блокбастера «Терминатор» с участием Арнольда Шварцнеггера и Линды Хэмильтон.
Пятый канал 01:15
Политика
Премьер-министром Украины стал Гончарук
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».
Независимое телевидение Севастополя вчера в 11:40
Здоровье
Диетолог назвала три наиболее полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх осенних плодах, являющимися наиболее полезными.
ИнфоСМИ вчера в 12:02
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Авто
Новая технология освещения Audi может предупреждать других водителей
Audi была одним из пионеров в области светодиодных и лазерных технологий, и компания не замедляет темпы — на днях было объявлено о планах представить новую технологию Digital OLED на Международном симпозиуме по автомобильному освещению.
SpeedMe вчера в 23:06
Политика
Задержанные на Украине россияне остаются в СИЗО, заявил адвокат
Валентин Рыбин, адвокат части граждан России, которые находятся на Украине, проинформировал о том, что они до сих пор остаются в СИЗО.
Газета.Ru 00:54
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Космос
До Марса не долететь без ионно-пучковых технологий, заявил учёный из ФРГ
Ионно-пучковая технология имеет огромную значимость для аэрокосмической отрасли и моделирования космических путешествий, заявил профессор Дармштадтского технического университета Германии Вольфганг Энзингер на 21-й Международной конференции по модифицированию поверхности материалов ионными пучками.
REGNUM вчера в 05:57
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Культура
В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском вчера в 15:19
Общество
У РЖД осенью появятся первые плацкарты и купе с душем и розетками
РИА Новости вчера в 06:08
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Футбол
«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
«Локомотив» оказался в группе D. Команда Юрия Семина начнет выступления в Лиге чемпионов 18 сентября гостевым матчем с «Байером».
Матч ТВ вчера в 16:54
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке
Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.
РБК 00:29
Политика
Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией
Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд 28 августа в 06:02
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Космос
Пассажир самолета снял НЛО в небе над Мексикой
Территория новостей 28 августа в 14:35
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Происшествия
Версию гибели 16-летней россиянки рассказали в турецкой клинике
Московский Комсомолец вчера в 12:18
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 13:51
Футбол
Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»
Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс вчера в 16:45