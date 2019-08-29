Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,5% - до 66,50 рубля, курс евро опустился на 0,6% - до 73,50 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить переворот Журналистам удалось заснять, как депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в здании парламента ведет по смартфону переписку о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Политика СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет.

Происшествия В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.

Политика Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Кино Они вернутся! Опубликован трейлер нового «Терминатора» с Арни и Линдой Хэмильтон Компания Paramount Pictures опубликовала тизер новой части легендарного блокбастера «Терминатор» с участием Арнольда Шварцнеггера и Линды Хэмильтон.

Политика Премьер-министром Украины стал Гончарук Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. За его кандидатуру проголосовали 290 депутатов, пишут «Известия».

Здоровье Диетолог назвала три наиболее полезных осенних продукта Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх осенних плодах, являющимися наиболее полезными.

Транспорт Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

Авто Новая технология освещения Audi может предупреждать других водителей Audi была одним из пионеров в области светодиодных и лазерных технологий, и компания не замедляет темпы — на днях было объявлено о планах представить новую технологию Digital OLED на Международном симпозиуме по автомобильному освещению.

Политика Задержанные на Украине россияне остаются в СИЗО, заявил адвокат Валентин Рыбин, адвокат части граждан России, которые находятся на Украине, проинформировал о том, что они до сих пор остаются в СИЗО.

Космос До Марса не долететь без ионно-пучковых технологий, заявил учёный из ФРГ Ионно-пучковая технология имеет огромную значимость для аэрокосмической отрасли и моделирования космических путешествий, заявил профессор Дармштадтского технического университета Германии Вольфганг Энзингер на 21-й Международной конференции по модифицированию поверхности материалов ионными пучками.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.

Футбол «Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ «Локомотив» оказался в группе D. Команда Юрия Семина начнет выступления в Лиге чемпионов 18 сентября гостевым матчем с «Байером».

Политика Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке Депутат Верховной рады Антон Киссе не смог выступить на украинском языке, чем рассмешил народных депутатов.

Политика Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.

Наука В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Гаджеты Apple представит новый iPhone 10 сентября Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.