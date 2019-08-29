Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,5% - до 66,50 рубля, курс евро опустился на 0,6% - до 73,50 рубля.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, передает сообщается на официальном сайте министерства спорта Красноярского края.
Газета.Ru 02:08
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Здоровье
В хирургическом отделении Трехгорного увольняются все врачи
Ранее заявление об увольнении написал заведующий отделением.
Доступ1 вчера в 07:08
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Гаджеты
Эксперты обнаружили разряжающие смартфоны приложения
1,5 миллиона пользователей скачали из Google Play приложения, разряжающие мобильные устройства.
VSE42 Новости 03:34
Футбол
Ломбертс: «Зениту» досталась самая сбалансированная группа в ЛЧ
Обладатель Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) и Суперкубка УЕФА в составе петербургского "Зенита" Николас Ломбертс считает, что "сине-бело-голубым" досталась наиболее сбалансированная группа в футбольной Лиге чемпионов по итогам прошедшей в четверг жеребьевки.
РИА Новости 03:44
Футбол
ЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Происшествия
Правоохранители пришли с обыском в офис «МРСК Сибири» в Красноярске
Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис «МРСК Сибири» в Красноярске и проверяют документацию, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 04:30
Экономика
Чиновники не спешат переходить на смартфоны с российской ОС
Смартфоны с российской ОС уже в 2019 г. будут использовать чиновники федеральных органов исполнительной власти, говорил в мае 2018 г. президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
Финмаркет 02:20
Футбол
Сергей Семак: «Есть шанс, что Дриусси сыграет со „Спартаком“»
В воскресенье, 1 сентября, в 19:00 в Москве «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России сыграет со «Спартаком», своим принципиальным соперником.
Петербургский дневник 04:48
Политика
Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке
Закон об исключительном использовании украинского языка в стране вступил в силу в июле Депутат Верховной рады Антон Киссе испытал сложности с украинским языком во время заседания парламента, чем рассмешил своих коллег, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Путешествия
Россияне жалуются на кусающихся обезьян за рубежом
Как отмечается, чаще всего россияне во время отдыха в странах Юго-Восточной Азии прибегают к медпомощи именно из-за укусов обезьян.
Газета.Ru 04:43
Общество
Россияне назвали самые чистые и грязные города страны
Российская газета вчера в 20:15
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Общество
РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы
«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Происшествия
СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве
Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли шесть поселков ДНР
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс вчера в 21:55