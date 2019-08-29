Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,5% - до 66,50 рубля, курс евро опустился на 0,6% - до 73,50 рубля.
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В космическом центре Ирана взорвалась ракета
В Иране на стартовой площадке космического центра произошел взрыв ракеты. Об этом сообщает The Associated Press.
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Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Генпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией
Украина и Россия начали обмен пленными.
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Менеджер британского певца Эда Ширана прокомментировал информацию о том, что музыкант запишет главную мелодию для саундтрека к 25-му фильму о Джеймсе Бонде No Time To Die, сообщает Music Week.
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Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
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"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
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Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
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ТАСС 05:38
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»
Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
РИА Новости 07:32
Общество
В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя
Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.
ТагилСити.ру 02:59
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Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском
Депутат украинской Рады Антон Киссе во время заседания парламента не смог выступить на родном языке, что позабавило его коллег.
Газета.Ru 21:58
Происшествия
Четыре человека упали в шахту лифта в Кронштадте
Четыре человека упали в шахту лифта на стройке в Кронштадте, сообщают «Невские новости».
REGNUM 19:18
Культура
В музее «Новый Иерусалим» рассказали о выставке «Шедевры Подмосковья»
Директор музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» Василий Кузнецов в беседе с телеканалом «360» рассказал о выставке «Шедевры Подмосковья».
RT на русском 15:19
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 20:16
Экономика
Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ
Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ).
Известия 17:50
Кино
Актер Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета
Кадр из фильма "Море соблазна" Голливудский актер Мэттью Макконахи официально стал профессором Техасского университета в Остине.
Playboyrussia.com 04:37
Наука
В искусственно выращенных мини-мозгах найдена нейронная активность
Специалисты из Калифорнийского университета нашли нейронную активность как у человека в искусственно выращенных мини-мозгах.
РЕН ТВ 21:25
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Происшествия
После 35 лет заключения женщина в США признана невиновной в убийстве
Суд в США признал 68-летнюю Кэти Вудс невиновной в убийстве студентки Мишель Митчелл, женщина провела в тюрьме около 35 лет, сообщает телеканал Sky News.
РАПСИ 09:24
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone
Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY 13:24
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
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Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
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Например, седан Aion S с колесной базой 2750 мм имеет сзади простую «балку», но у кроссовера LX — 2920 мм между осями и задняя многорычажка.
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Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров
Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре утром в четверг достиг 703 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства.
РИА Новости вчера в 21:33