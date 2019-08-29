Финансы
ТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,4%
Индекс Мосбиржи вырос на 1,38% - до 2714,25 пункта, индекс РТС увеличился на 1,44% - до 1284,94 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:09 мск снизился на 0,5% - до 66,50 рубля, курс евро опустился на 0,6% - до 73,50 рубля.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:26, Вашингтон
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Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском 18:25
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В белорусском МИДе прокомментировали отказ Лукашенко ехать в Польшу
Польша направила приглашения главам стран — членов Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства и решила не приглашать Президента РФ Владимира Путина в Варшаву, где пройдут мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Дума ТВ 06:40
Здоровье
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном
Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета 10:28
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
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Коммерсантъ 17:24
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Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Экономика
Saudi Aramco думает провести IPO в два этапа
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco думает провести первичное размещение акций в два этапа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с планами компании.
Ведомости 12:10
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском 05:10
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Авто
У АвтоВАЗа сменился поставщик моторного масла
В середине августа 2019 года официальные дилеры российской компании «АвтоВАЗ» начали получать моторное масло в новых канистрах.
Автоновости дня 03:01
Космос
Российские космонавты перестанут мочиться на колесо автобуса
Российские космонавты могут прервать многолетнюю традицию мочиться перед стартом на колесо автобуса, доставившего их к космодрому.
Ruposters.ru 07:29
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС из-за сильных дождей
РБК вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Брэд Питт показал татуировку в честь бывшей жены Анджелины Джоли
В один из моментов актер помахал перед объективами фотокамер рукой и показал запястье, на котором впоследствии удалось разглядеть татуировку, сделанную ранее в честь его супруги Анджелины Джоли.
Дни24 12:14
Происшествия
Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов
Отец 16-летней жительницы Красноярска, которая умерла в Турции через несколько часов после того, как ей поставили диагноз «острый аппендицит», не исключил, что ее могли вернуть в Россию без некоторых внутренних органов.
Известия 01:49
Политика
Спикером парламента Украины стал Дмитрий Разумков
Соратник президента Украины Владимира Зеленского и глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, как и ожидалось, возглавил Верховную раду.
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Apple представит новый iPhone 10 сентября
Коммерсантъ 13:51
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Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Армия и оружие
Три ополченца ДНР погибли из-за обстрела со стороны ВС Украины
Три ополченца ДНР погибли из-за минометного обстрела, которое устроили украинские силовики.
Газета.Ru 13:43
Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
На стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета.
Вести.Ru 14:44
Футбол
«Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего Хубулова
Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
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В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
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Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Армия и оружие
Трамп отказался выводить войска из Афганистана после сделки с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8600 военнослужащих США.
Взгляд.ру 10:25