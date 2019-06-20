Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,76-2,21%ТАСС 13:02

Индекс Мосбиржи вырос на 0,76% - до 2780,2 пункта, индекс РТС увеличился на 2,21%, до 1391,21 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:14 мск снизился на 1,28%, до 62,97 рубля курс евро уменьшился на 0,7%, до 71,08 рубля.
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