Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,76-2,21%ТАСС 13:02
Индекс Мосбиржи вырос на 0,76% - до 2780,2 пункта, индекс РТС увеличился на 2,21%, до 1391,21 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:14 мск снизился на 1,28%, до 62,97 рубля курс евро уменьшился на 0,7%, до 71,08 рубля.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:54, Вашингтон
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МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг
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Обновлено в 05:19
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Обновлено в 19:20
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