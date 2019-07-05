Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,67% и 0,71%ТАСС 04 июля в 12:17
Индекс Мосбиржи к завершению торгов в четверг вырос на 0,67% - до 2842,78 пункта, индекс РТС увеличился на 0,71%, до 1411,53 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск вырос на 0,21%, до 63,45 рубля, курс евро - на 0,25%, до 71,57 рубля.
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