Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,3-0,8%ТАСС 12:37
Индекс Мосбиржи поднялся на 0,33% - до 2568,26 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%, до 1265,51 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,25%, до 63,63 рубля, курс евро опустился на 0,19%, до 72,19 рубля.
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"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
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На сайтах, имитирующих федеральные СМИ (например, телеканал «Россия 24»), злоумышленники вымогают деньги за «возврат накоплений», которые якобы утаили от них негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Обновлено в 17:01
Общество
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Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
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Обновлено в 06:01
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На Украине заявили о стыде из-за Порошенко
Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Александра Кужель резко раскритиковала действующего президента страны Петра Порошенко и отметила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
Обновлено в 19:05
Футбол
Акинфеев стал редактором первого в России учебника по футболу
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев стал редактором первого в истории России учебника по футболу для детей, сообщает пресс-служба «армейцев».
Обновлено в 11:06
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
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Развенчан главный миф о здоровом питании
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Политика
Министр энергетики США планирует покинуть пост
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Меган Маркл и принц Гарри ищут няню для будущего ребенка
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Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
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Высокоэффективный магнитный холодильник разработали в России
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