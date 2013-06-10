Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,3-0,8%ТАСС 12:37
Индекс Мосбиржи поднялся на 0,33% - до 2568,26 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%, до 1265,51 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск снизился на 0,25%, до 63,63 рубля, курс евро опустился на 0,19%, до 72,19 рубля.
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