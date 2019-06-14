Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:34

Торги на российском рынке акций начались в пятницу снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,1% к предыдущему закрытию и составил 2755,49 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,16% до 1344,82 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию Конституционный суд Украины признал, что экс-президент страны Петр Порошенко нарушил конституцию, создав своим указом национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кино Актриса из «Игры престолов» получила главную роль в комедии Шекспира Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в популярном сериале «Игра престолов», получила главную роль в постановке комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Происшествия 22-летнюю россиянку убили в Бахрейне В Бахрейне погибла 22-летняя россиянка Любовь М. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила её сестра.

Политика Минкульт Украины исключил актера Добронравова из «черного списка» Министерство культуры Украины опубликовало обновленный список лиц, "угрожающих национальной безопасности", в нем отсутствует имя российского актера Федора Добронравова.

Шоу-бизнес Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь В недавнем интервью Зверев грубо высказался о жене своего сына и сообщил, что пойдёт на примирение только в том случае, если он разведётся с супругой и найдёт работу.

Происшествия В Улан-Удэ загорелся строительный рынок Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.

Политика Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.

Политика Путин повысил зарплату российским судьям Президент России Владимир Путин подписал указ, повышающий оклад российских судей в 1,043 раза с 1 октября 2019 года.

Экономика У чиновников изымут незадекларированные доходы Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.

Транспорт Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Гаджеты Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России Xiaomi откроет 100 новых магазинов в России, сообщает «Коммерсантъ». Партнером компании выступит «Марвел-Дистрибуция».

Происшествия В Екатеринбурге загорелся торговый центр «Карнавал» Сегодня, 14 июня, около 12 часов дня местного времени в Екатеринбурге загорелся торгово-развлекательный центр «Карнавал», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Происшествия В Нижегородской области подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП Четырнадцатилетний подросток погиб при попытке сделать селфи на опоре линии электропередачи (ЛЭП) в Нижегородской области, сообщает пресс-служба компании "Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго".

Происшествия В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик» Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.

Армия и оружие Спецназ Британии переориентируют на борьбу с РФ "Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.