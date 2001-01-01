Индекс Мосбиржи вырос на 0,18% - до 2739,5 пункта, индекс РТС увеличился на 0,53%, до 1360,04 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:01 мск снизился на 0,12%, до 63,43 рубля, курс евро уменьшился на 0,33%, до 70,58 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,18-0,53%

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