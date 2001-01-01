Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,18-0,53%ТАСС вчера в 13:00
Индекс Мосбиржи вырос на 0,18% - до 2739,5 пункта, индекс РТС увеличился на 0,53%, до 1360,04 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:01 мск снизился на 0,12%, до 63,43 рубля, курс евро уменьшился на 0,33%, до 70,58 рубля.
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Утренние прогнозы: выход из консолидации по индексу РТС выглядит маловероятным
Финмаркетвчера в 03:15
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
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В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
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Обновлено вчера в 15:21
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Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено вчера в 11:00
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Россия выплатила Украине компенсацию за некачественную нефть
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Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
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Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
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Обновлено 30 июля в 13:37
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
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Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено вчера в 02:49
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
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Число подтопленных населенных пунктов в Приамурье увеличилось до 30
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Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске
Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.
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Состояние пострадавшей в ДТП с бывшим вице-губернатором ухудшилось
Состояние студентки из Екатеринбурга, которая пострадала в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, ухудшилось.
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По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
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Футбол
«Реал» дважды пытался подписать Пуйоля
"Реал" дважды хотел подписать меня, но тогдак я уже был в лучшем клубе мира, - цитирует Mundo Deportivo Пуйоля.
Обновлено в 01:02
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Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
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Обновлено вчера в 03:37
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Пациентку частной клиники с кровотечением отправили в больницу на такси
Врачи частной клиники в Подмосковье отправили истекающую кровью пациентку в госбольницу на такси без сопровождения медицинского работника.
Обновлено вчера в 18:06