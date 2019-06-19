Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,01-0,16%ТАСС 17 июня в 12:26

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов слегка подросли. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,01% до 2739,65 пункта, индекс РТС поднялся на 0,16% и составил 1343,23 пункта, следует из данных торгов.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,01-0,16%

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