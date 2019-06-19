Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,01-0,16%ТАСС 17 июня в 12:26
Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов слегка подросли. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,01% до 2739,65 пункта, индекс РТС поднялся на 0,16% и составил 1343,23 пункта, следует из данных торгов.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Обновлено в 05:29
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz
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Обновлено в 12:34
Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Политика
В Думе не исключили ужесточения санкций за фальсификацию доказательств
Консультации с представителями силовых ведомств по вопросам применения статей 228 (оборот наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) УК РФ пройдут в Госдуме в ближайшее время, по их итогам может начаться проработка вопроса об ужесточении ответственности за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 12:18
Общество
РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт
РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Футбол
Шюррле может продолжить карьеру в московском клубе
Как сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild, агенты 28-летнего игрока ведут переговоры с неназванным московским клубом.
Обновлено в 10:03
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Авто
Представлен обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В администрации Пушкинского района Подмосковья прошли обыски
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в среду в администрации района прошли обыски.
Обновлено в 13:19
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Общество
Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»
Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы
В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Общество
Мэрию Серова проверяет СКР за «любовь» к городу
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили
Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Авто
Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили
Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.
Обновлено в 10:13
Космос
Роскосмос выпустил трамвай «Челябинский метеор»
Роскосмос выпустил трамвай собственного производства, который получил название «Челябинский метеор».
Обновлено в 13:14
Политика
Борис Джонсон победил во втором туре выборов премьера Великобритании
Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон с большим отрывом выиграл второй тур выборов главы партии консерваторов, который займет пост премьера страны.
Обновлено вчера в 15:32
Финансы
ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья
В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено в 10:10
Политика
Госдума разрешила выращивать мак и коноплю в медицинских целях
В Госдуме 19 июня приняли закон, который разрешает выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.
Обновлено в 08:22
Политика
Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08