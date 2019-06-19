Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,01-0,16%ТАСС 17 июня в 12:26

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов слегка подросли. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,01% до 2739,65 пункта, индекс РТС поднялся на 0,16% и составил 1343,23 пункта, следует из данных торгов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,07-0,32%

ТАСС12:25

Индекс РТС в ближайшие дни способен взять курс на 1400 пунктов

ПРАЙМ02:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Обновлено в 05:29
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz

Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Политика

В Думе не исключили ужесточения санкций за фальсификацию доказательств

Консультации с представителями силовых ведомств по вопросам применения статей 228 (оборот наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) УК РФ пройдут в Госдуме в ближайшее время, по их итогам может начаться проработка вопроса об ужесточении ответственности за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 12:18
Общество

РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт

РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Футбол

Шюррле может продолжить карьеру в московском клубе

Как сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild, агенты 28-летнего игрока ведут переговоры с неназванным московским клубом.
Обновлено в 10:03
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Политика

В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

Обновлено в 13:02
Общество

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Авто

Представлен обновленный внедорожник Lexus GX

Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными

Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Происшествия

На Ставрополье десятилетний мальчик пострадал в аквапарке

Обновлено в 11:24
Религия

РПЦ прокомментировала скандал с запретом ставить свои свечи в храме

Обновлено в 05:24
Происшествия

В администрации Пушкинского района Подмосковья прошли обыски

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в среду в администрации района прошли обыски.
Обновлено в 13:19
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Общество

Госдума обсудит восстановление «дачной амнистии»

Сегодня, 19 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о восстановлении «дачной амнистии», сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы

В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Общество

Мэрию Серова проверяет СКР за «любовь» к городу

Обновлено вчера в 14:44
Общество

Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили

Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Авто

Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили

Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.
Обновлено в 10:13
Космос

Роскосмос выпустил трамвай «Челябинский метеор»

Роскосмос выпустил трамвай собственного производства, который получил название «Челябинский метеор».
Обновлено в 13:14
Политика

Борис Джонсон победил во втором туре выборов премьера Великобритании

Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон с большим отрывом выиграл второй тур выборов главы партии консерваторов, который займет пост премьера страны.
Обновлено вчера в 15:32
Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами

В кинотеатрах выйдет новая, раширенная версия блокбастера студии Marvel «Мстители: Финал». Об этом заявил глава студии Кевин Файги.
Обновлено в 10:10
Политика

Госдума разрешила выращивать мак и коноплю в медицинских целях

В Госдуме 19 июня приняли закон, который разрешает выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.
Обновлено в 08:22
Политика

Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное