Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,61% - до 2637,04 пункта, индекс РТС снизился на 2,94%, до 1259,68 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:54 мск увеличился на 1,64%, до 65,995 рубля, курс евро вырос на 1,35%, до 73,52 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,61-2,94%

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