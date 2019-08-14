Экономика
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,61-2,94%ТАСС 14 августа в 12:15
Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,61% - до 2637,04 пункта, индекс РТС снизился на 2,94%, до 1259,68 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:54 мск увеличился на 1,64%, до 65,995 рубля, курс евро вырос на 1,35%, до 73,52 рубля.
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Рынок акций РФ упал вслед за мировыми индексами, опасаясь рецессии в экономиках
ПРАЙМ14 августа в 12:54
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
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