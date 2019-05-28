Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,27-1,70%ТАСС 12:05

Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,27% - до 2599,57 пункта, индекс РТС упал на 1,70%, до 1266,28 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск увеличился на 0,31%, до 64,655 рубля, курс евро вырос на 0,24%, до 72,288 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,27-1,70%

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