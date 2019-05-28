Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,27-1,70%ТАСС 12:05
Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,27% - до 2599,57 пункта, индекс РТС упал на 1,70%, до 1266,28 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск увеличился на 0,31%, до 64,655 рубля, курс евро вырос на 0,24%, до 72,288 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Армия и оружие
Пенсионерка была ранена в результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР
Обновлено вчера в 21:53
Гаджеты
Xiaomi представила «убийцу флагманов»
Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты уже успели прозвать «убийцей флагманов», в том числе из-за его сравнительно низкой цены.
Обновлено в 13:24
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона КХЛ
Обновлено в 13:42
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Авто
Внедорожный Kia XCeed сфотографирован без камуфляжа
По слухам машина будет называться Kia XCeed, и она как видно на фото, отличается от классических версий семейства Ceed.
Обновлено в 11:19
ЖКХ
РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Под Омском пропала семья из трех человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма
Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.
Обновлено в 13:05
Здоровье
Новые правила ОМС вступили в силу с 28 мая
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, новые правила обязательного медицинского страхования предусматривают контроль страховых медорганизаций за соблюдением прав застрахованных и взаимодействие территориального фонда ОМС, страховых организаций и лечебных учреждений.
Обновлено в 06:54
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Теннис
Родина проиграла Киз в первом раунде «Ролан Гаррос»
Обновлено в 13:11
Политика
Лидер Косово объяснил задержание российского дипломата
Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.
Обновлено в 13:35
Политика
Минфин США обнародовал документы для санкций против Дерипаски
Минфин США частично опубликовал список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Кино
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала
Поклонники «Игры престолов» нашли самого преданного персонажа сериала, снявшегося во многих ключевых битвах.
Обновлено в 12:55
Политика
Зеленский назвал МВФ надежным партнером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заверил представителей миссии Международного валютного фонда, что Украина останется партнером, который выполняет свои обязательства, он также выразил надежду, что парламент нового созыва обеспечит основу для получения следующего транша от МВФ.
Обновлено в 13:46
Экономика
На Украине сало подорожало на 70 процентов
На Украине свиное сало подорожало на 70 процентов за два года, передает УНН со ссылкой на данные госстатистики.
Обновлено в 08:52
Авто
В честь 100-летнего юбилея Bentley представит новый концепт-кар
Британский автопроизводитель готовится представить новый концепт-кар в июле, когда состоится празднование 100-летнего юбилея марки.
Обновлено в 04:32
Гаджеты
Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу
Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу
Обновлено в 13:42
Политика
Супрун нашла вину России в плохом иммунитете украинцев
На прошлой неделе Супрун заявила, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Польша планирует купить истребители F-35 у США
Польша хочет купить 32 истребителя-бомбардировщика F-35 американской компании Lockheed Martin.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Музыка
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.
Обновлено в 10:07
Кино
Веном может стать одним из персонажей фильма «Человек-паук 3»
Источником, который распространяет слухи о возможности появления персонажа симбиота в картине про Человека-паука, стал известный инсайдер Роджер Уорделл.
Обновлено в 08:37