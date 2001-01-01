Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,27-1,70%ТАСС 12:05
Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,27% - до 2599,57 пункта, индекс РТС упал на 1,70%, до 1266,28 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:45 мск увеличился на 0,31%, до 64,655 рубля, курс евро вырос на 0,24%, до 72,288 рубля.
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Общество
В крупнейшей зеленой зоне Москвы собираются вырубить сотни тысяч деревьев
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Происшествия
В Тамбове четырехлетний мальчик на машине сбил пенсионерку
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В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
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ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в финал Единой лиги ВТБ
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Обновлено в 14:28
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В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.
Обновлено в 11:06
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Авто
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В Испании арестовали экс-игрока мадридского «Реала»
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Обновлено в 10:25
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
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Происшествия
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Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
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Гаджеты
Apple представила новый iPod touch
Обновлено в 10:06
Общество
Температура выше нормы ожидается по всей России летом
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Обновлено в 11:36
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
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