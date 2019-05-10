Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,03-1,41%ТАСС вчера в 12:00
Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,03%, до 2518,18 пункта, индекс РТС снизился на 1,41%, до 1215,71 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:51 мск увеличился на 0,31%, до 65,275 рублей, курс евро вырос на 0,73%, до 73,385 рубля.
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Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
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Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
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Скончался журналист Сергей Доренко
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Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
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США и Польша обсудили укрепление восточного фланга НАТО
Как отмечается в заявлении, на переговорах речь шла о вариантах повышения обеспечения безопасности восточного фланга НАТО за счет расширенного, устойчивого присутствия сил США и возможностей в Польше, которое будет поддерживать польское правительство.
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На Украине рассказали о будущем железнодорожного сообщения с Россией
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
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Пожар на автозаправке в Чечне ликвидирован
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