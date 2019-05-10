Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,03-1,41%ТАСС 12:00

Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,03%, до 2518,18 пункта, индекс РТС снизился на 1,41%, до 1215,71 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:51 мск увеличился на 0,31%, до 65,275 рублей, курс евро вырос на 0,73%, до 73,385 рубля.

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