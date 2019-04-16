Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%ТАСС вчера в 12:05
Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,11% - до 64,28 рубля, курс евро опустился на 0,08% - до 72,64 рубля.
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Происшествия
В Тверской области школьник поджег волосы семикласснице на уроке
В Тверской области в одной из школ во время урока школьник поджег волосы семикласснице.
Обновлено в 14:10
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Авто
Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM
Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Политика
Познер заявил, что «таинственной русской души» не существует
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Хоккей
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Обновлено в 07:03
Кино
В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера
В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
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Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
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Общество
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Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Общество
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Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор гражданину Норвегии по делу о шпионаже
Московский городской суд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России, сообщают 16 апреля РИА Новости.
Обновлено в 05:38
Политика
Макрон заявил о планах реконструировать Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:15
Авто
Ford представил новую версию Escape ST-Line
В Шанхае дебютировал новый кроссовер Ford Escape ST-Line. Американская компания представила новую версию своего кроссовера Ford Escape.
Обновлено в 04:57
Транспорт
Движение по Сокольнической линии московского метро восстановлено
Московский метрополитен сообщил, что движение на участке Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» введено в график.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы
"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" объявили составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:04
Наука
Установлены настоящие строители Стоунхенджа
Обновлено в 12:22
Наука
Самый мощный в мире лазер запустят в России
Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.
Обновлено в 03:37
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарных.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Здоровье
Аксенов ответил на жалобы крымчан о нехватке льготных лекарств
В свою очередь, отмечу, что Республика Крым является лидером по количеству граждан льготной категории, получающих лекарственные препараты, и по количеству наименований лекарств, которые крымчане получают бесплатно.
Обновлено в 06:48
Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состоятся в начале июня, он, в случае своего переизбрания, но пост президента Украины, добьется решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18