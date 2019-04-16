Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%ТАСС вчера в 12:05

Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,11% - до 64,28 рубля, курс евро опустился на 0,08% - до 72,64 рубля.
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Рынок акций РФ вырос вслед за мировыми площадками

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Взгляд.ру03:17

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%

ТАССвчера в 12:05
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Происшествия

В Тверской области школьник поджег волосы семикласснице на уроке

В Тверской области в одной из школ во время урока школьник поджег волосы семикласснице.
Обновлено в 14:10
Театры

«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Обновлено в 13:24
Авто

Lexus представил первый в своей истории минивэн Lexus LM

Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Политика

Познер заявил, что «таинственной русской души» не существует

Обновлено в 14:16
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Кино

В русской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В оригинальной версии, которая показывается в России, имя духа запикано, а в титрах значится всё тот же Гитлер.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Обновлено в 13:08
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Российский полицейский-националист сел за убийство и грабежи

Обновлено в 12:33
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия

Адвокат Мамаева заявил о провокациях со стороны прокурора

Обновлено в 14:20
Происшествия

Мосгорсуд вынес приговор гражданину Норвегии по делу о шпионаже

Московский городской суд приговорил гражданина Норвегии Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России, сообщают 16 апреля РИА Новости.
Обновлено в 05:38
Политика

Макрон заявил о планах реконструировать Нотр-Дам за пять лет

Обновлено в 14:15
Авто

Ford представил новую версию Escape ST-Line

В Шанхае дебютировал новый кроссовер Ford Escape ST-Line. Американская компания представила новую версию своего кроссовера Ford Escape.
Обновлено в 04:57
Транспорт

Движение по Сокольнической линии московского метро восстановлено

Московский метрополитен сообщил, что движение на участке Сокольнической линии метро между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» введено в график.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" объявили составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:04
Наука

Установлены настоящие строители Стоунхенджа

Обновлено в 12:22
Наука

Самый мощный в мире лазер запустят в России

Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) закончили сборку камеры взаимодействия самой мощной в мире лазерной установки.
Обновлено в 03:37
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Общество

В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России

Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Игры

Нотр-Дам могут восстановить по модели из игры Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 07:05
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Политика

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Пожар в Соборе Парижской Богоматери ликвидирован, сообщает газета Figaro со ссылкой на представителя пожарных.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков

Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Здоровье

Аксенов ответил на жалобы крымчан о нехватке льготных лекарств

В свою очередь, отмечу, что Республика Крым является лидером по количеству граждан льготной категории, получающих лекарственные препараты, и по количеству наименований лекарств, которые крымчане получают бесплатно.
Обновлено в 06:48
Политика

Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Политика

Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состоятся в начале июня, он, в случае своего переизбрания, но пост президента Украины, добьется решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
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