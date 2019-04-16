Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%ТАСС вчера в 12:05
Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,11% - до 64,28 рубля, курс евро опустился на 0,08% - до 72,64 рубля.
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Армия и оружие
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Футбол
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Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
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Политика
Россия высылает польского вице-консула в Иркутске
Москва объявила персоной нон грата вице-консула генерального консульства Польши в Иркутске.
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Чечня и Дагестан приостановили работы по уточнению границы
Спикеры парламентов Дагестана и Чечни Хизри Шихсаидов и Магомед Даудов заявили, что республики приостановили работы по уточнению границы между ними.
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Кино
В интернете появились два экранных видео из «Мстителей: Финал»
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Политика
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Сотрудники СБУ ярко продемонстрировали «поддержку» действующего президента Украины Петра Порошенко, выкинув его портреты на помойку.
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Авто
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Путин предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дам-де-Пари
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Общество
Москалькова прокомментировала УДО Карауловой
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Обновлено в 16:24
Происшествия
В Чили самолет упал на дом, есть жертвы
В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
Обновлено в 15:20
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
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Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Единоборства
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В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама
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Обновлено в 15:32
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Политика
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика
Порошенко намерен уволить всех губернаторов в случае победы на выборах
Все губернаторы на Украине уйдут в отставку в случае победы нынешнего главы государства Петра Порошенко на президентских выборах.
Обновлено в 15:42
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Общество
На Урале ребенок мэра города заработал 400 тысяч рублей
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Обновлено в 06:34
Кино
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Как признался 32-летний актер, его смущали моменты, когда ему приходилось целоваться с Эмилией Кларк.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
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Наука
Похороненные в мегалитах люди оказались близкими родственниками
Исследователи обнаружили, что люди, похороненные в мегалитах в Ирландии и Скандинавии, нередко приходились друг другу близкими родственниками, при этом большинство из них были мужчинами.
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Общество
От Меган Маркл уволился очередной подчиненный
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Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59