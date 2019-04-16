Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%ТАСС вчера в 12:05

Индекс Мосбиржи опустился на 0,57% - до 2545,12 пункта, индекс РТС снизился на 0,51% - до 1246,99 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск снизился на 0,11% - до 64,28 рубля, курс евро опустился на 0,08% - до 72,64 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,6%

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