Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,46-0,56%ТАСС 12:20

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Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,46% - до 2688,13 пункта, индекс РТС снизился на 0,56%, до 1343,12 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:47 мск снизился на 0,02%, до 63,045 рубля, курс евро вырос на 0,07%, до 70,723 рубля.
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