Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,42-0,96%ТАСС вчера в 12:10
Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,42% - до 2830,71 пункта, индекс РТС снизился на 0,96%, до 1397,94 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:49 мск вырос на 0,6%, до 63,86 рубля, курс евро снизился на 0,05%, до 71,585 рубля.
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Утренний обзор рынка акций 05.07.2019. Рынок выходит на пик дивидендных отсечек
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