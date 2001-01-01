Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2530-2570 пунктовSIA.ru 28 апреля в 19:45

Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль 64,7-65,0, евро/рубль – 72,1-72,4. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2530-2570 пунктов.

Энергетика Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.

Общество Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.

Происшествия В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Политика Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Общество Император Японии Акихито первым за 200 лет отрекся от престола Последний раз император Японии отрекался в 1817 году. Тогда Кокаку передал престол сыну.

Футбол Объявлены стартовые составы «Тоттенхэма» и «Аякса» на матч 1/2 финала ЛЧ УЕФА на своем официальном сайте объявил стартовые составы лондонского "Тоттенхэма" и амстердамского "Аякса" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Экономика Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток» Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.

Кино «Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.

Политика Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям Донбасса Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.

Армия и оружие Россия утратила позиции по затратам на оборону Россия впервые с 2006 г. выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходами.

Политика Путин сменил посла России в Белоруссии Российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, Михаил Бабич снят с должности.

Политика Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.

Финансы Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.

Происшествия Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.

Путешествия На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

Футбол Эксперт: Моуринью в «Спартаке» после неудач тоже будут критиковать После 26-го тура Российской премьер-лиги московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.