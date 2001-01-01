Финансы
Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2530-2570 пунктовSIA.ru 28 апреля в 19:45
Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль 64,7-65,0, евро/рубль – 72,1-72,4. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2530-2570 пунктов.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Энергетика
Белоруссия полностью приостановила приём российской нефти
Белоруссия полностью приостановила приём нефти из России, транзит планируется возобновить 2 мая.
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Общество
Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки
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Обновлено в 10:53
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено в 13:55
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика
Зеленский официально объявлен президентом Украины
Обновлено в 07:34
Общество
Император Японии Акихито первым за 200 лет отрекся от престола
Последний раз император Японии отрекался в 1817 году. Тогда Кокаку передал престол сыну.
Обновлено в 10:53
Футбол
Объявлены стартовые составы «Тоттенхэма» и «Аякса» на матч 1/2 финала ЛЧ
УЕФА на своем официальном сайте объявил стартовые составы лондонского "Тоттенхэма" и амстердамского "Аякса" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:25
Экономика
Болгария осталась должна «Газпрому» 100 млн евро за «Южный поток»
Несмотря на заверения политиков в отсутствии претензий Москвы к Софии в связи с остановкой проекта "Южный поток", болгарская госкомпания осталась должна "Газпрому" почти 100 млн евро - и российская компания ожидает возврата этих денег.
Обновлено в 13:12
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался после падения
Обновлено в 14:26
Политика
Найденную в Норвегии белуху заподозрили в шпионаже в пользу РФ
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Песков назвал еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, что 24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном получении российских паспортов жителями Донбасса.
Обновлено в 06:24
Хоккей
«Ак Барс» объявил об уходе восьми хоккеистов
Пресс-служба «Ак Барса» объявила об уходе из команды восьми хоккеистов.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
Россия утратила позиции по затратам на оборону
Россия впервые с 2006 г. выпала из пятерки стран-лидеров с наибольшими военными расходами.
Обновлено вчера в 01:56
Политика
Путин сменил посла России в Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, Михаил Бабич снят с должности.
Обновлено в 14:17
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Общество
Во Львове гости пришли на свадьбу в нацистской форме
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Политика
В Вашингтоне пожелали мирной смены власти в Венесуэле
Обновлено в 11:08
Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.
Обновлено в 08:25
Финансы
Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля
Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Путешествия
На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
Обновлено в 03:47
Теннис
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Обновлено в 11:53
Футбол
Эксперт: Моуринью в «Спартаке» после неудач тоже будут критиковать
После 26-го тура Российской премьер-лиги московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков.
Обновлено в 14:02
Наука
Теплая поверхность океана ускорила таяние шельфового ледника Росса
Ледник Росса, крупнейший шельфовый ледник в Антарктиде, тает быстрее, чем ожидалось, из-за нагрева поверхностных слоев воды в море Росса — ранее считалось, что основную роль в таянии ледника играет теплая вода на большей глубине.
Обновлено вчера в 11:33