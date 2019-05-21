Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС обновили максимумыВести.Ru 05:17

22 мая РТС (основной индикатор фондового рынка ) обновил максимум с 13 марта 2018 года, взлетев до 1285 пунктов. А индекс Мосбиржи (композитный фондовый индекс 50 ликвидных компаний) и вовсе преодолел историческую отметку, повысившись до 2623,22 пункта.
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