Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,6-1%ТАСС 03:09

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Индекс РТС поднялся на 1,02% и составил 1363,49 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 коп. и составил 62,86 рубля.
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Московская биржа открылась ростом

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Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,6-1%

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