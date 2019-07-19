Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,6-1%ТАСС 03:09
Индекс РТС поднялся на 1,02% и составил 1363,49 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 коп. и составил 62,86 рубля.
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