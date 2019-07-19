Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,6-1%ТАСС 03:09
Индекс РТС поднялся на 1,02% и составил 1363,49 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 коп. и составил 62,86 рубля.
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Верховный суд подтвердил частичную ответственность Нидерландов за события в Сребренице
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Зрителей РЕН ТВ в это воскресенье ждет последняя битва за призы от нашего телеканала. Мы покажем четвертый сезон "Игры престолов".
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Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
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Транспорт
Мэрия Саратова назвала дату демонтажа проспекта Кирова
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Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.
Обновлено в 03:27
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
На странице НАБУ в Facebook сказано, что обыски связаны с расследованием о растрате госимущества сотрудниками минобороны Украины и Генштаба ВСУ.
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Экономика
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Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
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Космос
Космическая лаборатория КНР «Тяньгун-2» успешно выведена с орбиты
«Китай совершил контролируемый вывод с орбиты орбитальной обитаемой космической лаборатории «Тяньгун-2», станция вернулась в атмосферу Земли 19 июля по пекинскому времени», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 05:59
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Шоу-бизнес
Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево
Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
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Происшествия
На Филиппинах в аварии грузовика со школьниками погибли 11 человек
В результате аварии с грузовиком на острове Себу в Филиппинах погибли по меньшей мере 11 человек, среди них большинство детей.
Обновлено в 03:40
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
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Политика
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Обновлено в 04:18
Экономика
Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице
Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Происшествия
Российский полицейский выкрал начальника и снял его в порно
В Москве оперативник заказал похищение начальника 4-й Оперативно-розыскной части (ОРЧ) отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северо-Восточному округу столицы, чтобы снять порноролик с его участием и заставить уволиться.
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Футбол
Betting Insider: Шандор Варга занимается переходом Трезеге в «Зенит»
По информации источника Betting Insider, британское агентство Base Soccer предлагает услуги своего клиента чемпиону России через своего представителя на восточноевропейском рынке, известного венгерского посредника Шандора Варгу, который уже поспособствовал ранее переезду в Санкт-Петербург защитника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера».
Обновлено в 05:34
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52