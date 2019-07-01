Финансы

Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:03

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль дешевеет на открытии торгов к доллару и евро

News.ru03:34

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:19

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,2%

ТАСС03:05

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:03

Рубль слегка снизился к доллару и евро после заметного роста накануне

Интерфакс03:32

Рубль утром корректируется вниз после ощутимого роста накануне

ПРАЙМ03:09

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:22
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Политика

Кравчук предложил отказаться от минских переговоров по Донбассу

Кравчук считает, что переговоры в Минске «не могут решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт в Донбассе».
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн

Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Авто

Составлен топ-10 самых доступных автомобилей в России

Следующие две строчки рейтинга самых доступных автомобилей на рынке России достались моделям Renault, а именно хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 19:07
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Политика

Роспотребнадзор представил новую вакцину против лихорадки Эбола

Роспотребнадзор представил новую отечественную вакцину против лихорадки Эбола.
Обновлено в 01:55
Игры

Автор: The Outer Worlds будет иметь два варианта финала

Представители студии Obsidian отмечали, что финал в игре The Outer Worlds будет иметь радикальное отличие друг от друга.
Обновлено в 00:17
Происшествия

МЧС подтвердило гибель 14 человек при наводнении в Иркутской области

Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило гибель 14 человек во время наводнения, произошедшего в Иркутской области, сообщалось 2 июля на сайте ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено вчера в 00:40
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка

Обновлено в 02:17
Политика

Иркутяне возмутились наклейками «Единой России» на гуманитарной помощи

Обновлено в 02:55
Здоровье

В Боливии появился неизвестный смертельный вирус

Власти Боливии приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры после выявления неизвестного ранее вирусного заболевания, они также просят международное сообщество помочь выяснить, что это за вирус, сообщила журналистам министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.
Обновлено в 03:04
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Обновлено в 01:10
Происшествия

В Судаке села на мель частная яхта

Обновлено в 02:28
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.
Обновлено 30 июня в 11:06
Экономика

Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах

Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Политика

В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком

Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Власти наделят полицию правом объявлять предостережения

Кабинет министров России поддержал законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять обязательные для исполнения официальные предостережения о недопустимости совершения определенных правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Обновлено в 03:32
Политика

Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»

Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Политика

Увольнения в Росгвардии: почему ушли два замдиректора

По сведениям газеты «Коммерсантъ», Сергей Меликов и Сергей Милейко сделали это после того, как директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ о перераспределение обязанностей среди своих заместителей.
Обновлено вчера в 07:38
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено вчера в 06:25
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
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