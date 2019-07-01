На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль снижается к доллару и евро

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.

Общество Роскачество проверило мультизерновой хлеб По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.

Политика Кравчук предложил отказаться от минских переговоров по Донбассу Кравчук считает, что переговоры в Минске «не могут решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт в Донбассе».

Экономика Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Авто Составлен топ-10 самых доступных автомобилей в России Следующие две строчки рейтинга самых доступных автомобилей на рынке России достались моделям Renault, а именно хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей).

Общество Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.

Политика Роспотребнадзор представил новую вакцину против лихорадки Эбола Роспотребнадзор представил новую отечественную вакцину против лихорадки Эбола.

Игры Автор: The Outer Worlds будет иметь два варианта финала Представители студии Obsidian отмечали, что финал в игре The Outer Worlds будет иметь радикальное отличие друг от друга.

Происшествия МЧС подтвердило гибель 14 человек при наводнении в Иркутской области Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило гибель 14 человек во время наводнения, произошедшего в Иркутской области, сообщалось 2 июля на сайте ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Здоровье В Боливии появился неизвестный смертельный вирус Власти Боливии приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры после выявления неизвестного ранее вирусного заболевания, они также просят международное сообщество помочь выяснить, что это за вирус, сообщила журналистам министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.

Политика Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.

Политика Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.

Экономика Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.

Политика В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.

Политика Власти наделят полицию правом объявлять предостережения Кабинет министров России поддержал законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять обязательные для исполнения официальные предостережения о недопустимости совершения определенных правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Политика Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой» Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.

Политика Увольнения в Росгвардии: почему ушли два замдиректора По сведениям газеты «Коммерсантъ», Сергей Меликов и Сергей Милейко сделали это после того, как директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ о перераспределение обязанностей среди своих заместителей.

Армия и оружие В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".