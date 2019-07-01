Финансы
Рубль снижается к доллару и евроRT на русском 03:03
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Кравчук предложил отказаться от минских переговоров по Донбассу
Кравчук считает, что переговоры в Минске «не могут решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт в Донбассе».
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Грузия оценила ущерб от прекращения авиасообщения с Россией в $710 млн
Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Авто
Составлен топ-10 самых доступных автомобилей в России
Следующие две строчки рейтинга самых доступных автомобилей на рынке России достались моделям Renault, а именно хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Политика
Роспотребнадзор представил новую вакцину против лихорадки Эбола
Роспотребнадзор представил новую отечественную вакцину против лихорадки Эбола.
Обновлено в 01:55
Игры
Автор: The Outer Worlds будет иметь два варианта финала
Представители студии Obsidian отмечали, что финал в игре The Outer Worlds будет иметь радикальное отличие друг от друга.
Обновлено в 00:17
Происшествия
МЧС подтвердило гибель 14 человек при наводнении в Иркутской области
Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило гибель 14 человек во время наводнения, произошедшего в Иркутской области, сообщалось 2 июля на сайте ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено вчера в 00:40
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
Обновлено в 02:17
Здоровье
В Боливии появился неизвестный смертельный вирус
Власти Боливии приняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры после выявления неизвестного ранее вирусного заболевания, они также просят международное сообщество помочь выяснить, что это за вирус, сообщила журналистам министр здравоохранения страны Габриэла Монтаньо.
Обновлено в 03:04
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Судаке села на мель частная яхта
Обновлено в 02:28
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ
Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси.
Обновлено 30 июня в 11:06
Экономика
Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах
Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Политика
В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Власти наделят полицию правом объявлять предостережения
Кабинет министров России поддержал законопроект, которым предлагается наделить полицию правом объявлять обязательные для исполнения официальные предостережения о недопустимости совершения определенных правонарушений либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
Обновлено в 03:32
Политика
Председатель украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского «невеждой»
Столкновением позиций невежды и государственника назвал глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Павла Климкина.
Обновлено в 01:21
Политика
Увольнения в Росгвардии: почему ушли два замдиректора
По сведениям газеты «Коммерсантъ», Сергей Меликов и Сергей Милейко сделали это после того, как директор Росгвардии Виктор Золотов подписал приказ о перераспределение обязанностей среди своих заместителей.
Обновлено вчера в 07:38
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено вчера в 06:25
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05