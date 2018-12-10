Индекс МосБиржи просел на 0,11% и составил 2394,26 пункта.

Финансы Финансы ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.

Финансы Финансы Рубль сократил темпы роста к доллару и евро вечером во вторник Курс доллара США составил 66,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Финансы Финансы Средняя ставка по вкладам физлиц продолжает расти В результате средняя максимальная ставка рублевых вкладов (рассчитывается ЦБ по 10 крупнейшим банкам) выросла с 6,6% в начале сентября до 7,3% во второй декаде ноября.

Финансы Финансы Перенос голосования по Brexit привел к дальнейшему падению фунта Перенос голосования премьер-министром Мэй, плохо воспринятый британским обществом, привел к дальнейшему падению фунта, однако никак не прояснил ситуацию на рынке.

Финансы Финансы ЦБ теперь может «убрать» с улиц рекламу пунктов обмена валюты СФ одобрил закон, согласно которому Банк России теперь может "убрать" с улиц рекламу пунктов обмена валюты.

Финансы Финансы Уставный капитал банка «Российский Капитал» уменьшат до 10 млрд рублей «Уменьшить уставный капитал банка до размера 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных акций банка (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10402312В от 20 августа 2018 года)», — говорится в документе.

Финансы Финансы Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.

Финансы Финансы Экономист назвал курс доллара на 2019 год Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский назвал наиболее вероятный курс доллара по отношению к рублю в следующем году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Российскую газету».

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Финансы Финансы Новая инвестпрограмма «Норникеля» ставит под вопрос размер дивидендов Исходя из цифр, озвученных главой компании, "Норникель" ежегодно будет инвестировать около $2,4 млрд.

Финансы Финансы Коды субсидий на иные цели дополнят кодами федеральных проектов В частности, в случае предоставления целевых субсидий в рамках реализации федеральных проектов в код цели дополнительно нужно будет включить код федерального проекта, соответствующий 4-5 разрядам кода целевой статьи расходов.

Финансы Финансы Муниципальный долг Нижнего Новгорода снизился на 11,7% Согласно информации, по состоянию на 1 декабря 2018 года муниципальный долг Нижнего Новгорода составил 9,47 млрд руб.

Финансы Финансы Работа «ВТБ-Онлайн» восстановлена Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена в полном объеме, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Финансы Финансы Автоградбанк внес изменения в тарифы по обслуживанию карт «Мир» Автоградбанк увеличил стоимость обслуживания карт «Мир».