Финансы

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамикиТАСС 12:04

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,12% - до 2563,9 пункта, индекс РТС снизился на 0,12%, до 1260,82 пункта, следует из данных торгов.
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