Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамикиТАСС вчера в 11:05

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,02% - до 2521,7 пункта, индекс РТС снизился на 0,27%, до 1211,23 пункта, следует из данных торгов.

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики

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