Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов СбербанкаИнтерфакс 03:34

Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.

Шоу-бизнес L’One ушел из Black Star со скандалом Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Авто Представлен новый седан Bentley Flying Spur Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Шоу-бизнес Пелагея отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Российская певица Пелагея Телегина отреагировала на смерть участника шоу «Голос» Алексея Сафиулина, подчеркнув, что у него было «большое доброе сердце».

Политика Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.

Авто Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".

Спорт Стала известна сумма кражи у баскетболистов клуба «Химки» Кража произошла 10 июня, во время матча между командами «Химки» и ЦСКА.

Общество Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.

Экономика «Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт "Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Происшествия Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.

Общество Назван средний возраст вступления россиян в брак Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.

Политика Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня Накануне ряд представителей СМИ и общественных активистов заявили о намерении провести 12 июня марш в поддержку Голунова.

Авто Nissan представит новое поколение Juke в этом году Новое, второе по счету поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено в конце 2019 года.

Армия и оружие Американский пилот заявил о продолжении встреч с НЛО Летчик американского F/A-18 Super Hornet Райан Грэйвз утверждает, что вопреки сведениям СМИ встречи пилотов с НЛО не прекратились после 2015 года – они продолжали следовать за американскими авианосцами и морской авиацией во время походов за границу, пишет The Drive.

Здоровье «Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Авто Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.

Наука В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.

Экономика В работе онлайн-сервисов ВТБ произошел сбой Ранее серьезные сбои в работе онлайн-сервисов ВТБ происходили в мае и феврале 2019 года, декабре и июле 2018 года.