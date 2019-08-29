Экономика

ФинмаркетФинмаркетИндексы Европы растут в четверг

"У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе пресс-конференции в четверг.
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