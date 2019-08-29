Экономика
ФинмаркетИндексы Европы растут в четверг
"У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн в ходе пресс-конференции в четверг.
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Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Российская газета 03:05
Авто
Сервис подписки автомобилей Hyundai Mobility представлен в России
CarsWeek.ru вчера в 12:13
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Авто
Audi RS6 получил кузов «ют»
RS6 Avant получил 591 л.с. под капотом, но это по-прежнему универсал, поэтому он также имеет возможность перевозить людей и большое количество грузов, при условии, что все вписывается в относительно узкие рамки заднего грузового пространства.
SpeedMe вчера в 13:45
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru вчера в 12:23
Космос
На иранском космодроме взорвалась ракета
Московский Комсомолец вчера в 19:37
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Армия и оружие
«Туполев» передал ВКС бомбардировщик Ту-22М3 после капремонта
«ПАО «Туполев», входящее в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после капитального ремонта», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 03:50
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Футбол
Жеребьёвка Лиги чемпионов 2019-2020: онлайн 29 августа 2019
«Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.
Чемпионат вчера в 11:00
Гаджеты
LG анонсировала новый смартфон LG Q70
Сегодня на презентации LG в Южной Корее был представлен новый смартфон Q-серии LG Q70.
ITZine.ru 03:29
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Кино
76-й Венецианский кинофестиваль готовится к открытию
Сегодня вечером открывается старейший в мире - Венецианский кинофестиваль. В нынешнем году он пройдет в 76-ой раз.
Россия – Культура 28 августа в 08:25
Политика
Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмен заключенными между Россией и Украиной, проведение которого ожидали в пятницу, 30 августа, не состоится.
Lenta.ru 04:47
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Гаджеты
Siri научилась завязывать шнурки на кроссовках Nike
Технологии шагают вперёд сумасшедшими темпами в буквальном смысле: компания Nike выпустила кроссовки, которыми можно управлять с помощью голосового ассистента Siri.
Crypto-news 04:00
Происшествия
В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены
Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения главному инженеру Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александра Петрова по делу об обрушившейся стене насосной подстанции, под которой погибли три человека, в виде залога в сумме 200 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:30
Происшествия
Неизвестный расстрелял собак из ружья в Новой Буре
В полицию обратился местный житель, он заявил, что неизвестный мужчина приехал на квадроцикле в населенный пункт, достал оружие и расстрелял двух псов, сделав не менее пяти выстрелов.
Ivbg.ru 04:41
Здоровье
Челябинская пара пока не сможет забрать своего младенца из Турции
Polit74.ru вчера в 09:15
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
Жительницу Сочи обвинили в смерти ее трехмесячного сына
Следственные органы на Кубани предъявили обвинение жительнице Сочи в смерти ее трехмесячного сына, которого она своевременно не обследовала у врачей.
ТАСС 04:15
Футбол
ЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Происшествия
СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве
Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
RT на русском 04:24
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру 27 августа в 05:29
Армия и оружие
Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой
Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой.
ФАН вчера в 05:31
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32