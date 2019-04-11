Финансы
Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 вырослиREGNUM вчера в 19:04
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Общество
Россельхознадзор: четверть российской «молочки» является фальсификатом
По итогам проверок ведомства выяснилось, что примерно четверть молочной продукции, которая производилась в наше стране в прошлом году, является фальсификатом.
Обновлено в 06:30
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Политика
Небензя пресек попытку ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пресек попытку ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности с помощью песочных часов.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Панайотов признался, что Началова снится ему почти каждую ночь
Популярный певец Александр Панайотов, который был хорошим другом артистки Юлии Началовой, признался, что она снится ему почти каждую ночь.
Обновлено в 01:31
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал, как они с Пугачевой потеряли ребенка 20 лет назад
Известная российская певица Алла Пугачева в возрасте 49 лет пыталась завести ребенка вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым, однако у нее случился выкидыш.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Происшествия
До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове
Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй
Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие
Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад
Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры
Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
Обновлено в 08:29
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Хоккей
Павелски лишился нескольких зубов после гола ртом в матче с «Вегасом»
Капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски необычным образом забросил шайбу в ворота «Вегаса» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ (5:2). Во время броска защитника команды Брента Бернса шайба срикошетила в ворота соперника, отскочив от рта Павелски.
Обновлено в 05:07
Общество
Роскачество назвало лучшие сухие корма для собак
Обновлено в 08:18
Футбол
Экс-хавбек «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн объявил о завершении карьеры
Бывший футболист сборной Израиля Йосси Бенаюн принял решение завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 09:06
Космос
«Роскосмос» объявил о переносе запусков станций «Луна-26» и «Луна-27»
Российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27», запуск которых планировался в 2023 и 2024 годах, будут запущены на год позже — в 2024 и 2025 годах соответственно.
Обновлено в 09:11
Общество
Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты
Получившую титул «Мисс чувственность» на местном конкурсе красоты «Ты уникальная» супругу магнитогорского священника Оксану Зотову начали травить в соцсетях, а священнослужителя отстранили от службы в кафедральном соборе и перевели в село Фершампенуаз, пишут уральские СМИ.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Пилоты раскрыли несколько секретов о салоне лайнеров
Пилоты рассказали про скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых обычно не знают пассажиры.
Обновлено в 03:09