Финансы

Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 вырослиREGNUM вчера в 19:04

Американские фондовые индексы выросли на торгах 10 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Биржи США открылись в плюсе на прогнозах ФРС и в ожидании сезона отчетности

ПРАЙМ09:39

Фондовая Америка закрылась на позитиве

Финмаркет01:59

Инвесторы займут выжидательную позицию

SIA.ru06:30

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт02:12

ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,13%

Financial One09:33

Иррациональное поведение рынков типично для поздней стадии экономического цикла

Глас Народа01:03

Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 выросли

REGNUMвчера в 19:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Общество

Россельхознадзор: четверть российской «молочки» является фальсификатом

По итогам проверок ведомства выяснилось, что примерно четверть молочной продукции, которая производилась в наше стране в прошлом году, является фальсификатом.
Обновлено в 06:30
Общество

Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 07:24
Политика

Небензя пресек попытку ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пресек попытку ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности с помощью песочных часов.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Панайотов признался, что Началова снится ему почти каждую ночь

Популярный певец Александр Панайотов, который был хорошим другом артистки Юлии Началовой, признался, что она снится ему почти каждую ночь.
Обновлено в 01:31
Политика

Появилось видео задержания Ассанжа

Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Киркоров рассказал, как они с Пугачевой потеряли ребенка 20 лет назад

Известная российская певица Алла Пугачева в возрасте 49 лет пыталась завести ребенка вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым, однако у нее случился выкидыш.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся

«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Происшествия

До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове

Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.
Обновлено в 09:32
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Общество

Мать пнула трехлетнюю модницу, уставшую позировать фотографам

Обновлено в 08:41
Экономика

Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее

Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Руководство липецкого колледжа скрыло изнасилование студента шваброй

Руководство колледжа в Липецкой области, где одного из студентов изнасиловали шваброй, пыталось скрыть произошедшее.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Американский военный опроверг угрозу нападения России на Запад

Угрозы нападения России на Европу не существует, поэтому нет необходимости размещать американские войска в этом регионе, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры

Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.
Обновлено в 08:29
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Хоккей

Павелски лишился нескольких зубов после гола ртом в матче с «Вегасом»

Капитан «Сан-Хосе» Джо Павелски необычным образом забросил шайбу в ворота «Вегаса» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ (5:2). Во время броска защитника команды Брента Бернса шайба срикошетила в ворота соперника, отскочив от рта Павелски.
Обновлено в 05:07
Общество

Роскачество назвало лучшие сухие корма для собак

Обновлено в 08:18
Футбол

Экс-хавбек «Челси» и «Ливерпуля» Бенаюн объявил о завершении карьеры

Бывший футболист сборной Израиля Йосси Бенаюн принял решение завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 09:06
Космос

«Роскосмос» объявил о переносе запусков станций «Луна-26» и «Луна-27»

Российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27», запуск которых планировался в 2023 и 2024 годах, будут запущены на год позже — в 2024 и 2025 годах соответственно.
Обновлено в 09:11
Общество

Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты

Получившую титул «Мисс чувственность» на местном конкурсе красоты «Ты уникальная» супругу магнитогорского священника Оксану Зотову начали травить в соцсетях, а священнослужителя отстранили от службы в кафедральном соборе и перевели в село Фершампенуаз, пишут уральские СМИ.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Пилоты раскрыли несколько секретов о салоне лайнеров

Пилоты рассказали про скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых обычно не знают пассажиры.
Обновлено в 03:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное