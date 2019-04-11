Финансы
Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 вырослиREGNUM 10 апреля в 19:04
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Американские индексы в минусе, несмотря на воодушевляющую статистику по рынку труда
Finam.Ruвчера в 12:52
Иррациональное поведение рынков типично для поздней стадии экономического цикла
Глас Народавчера в 01:03
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Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»
Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено вчера в 10:35
Здоровье
Работникам челябинской скорой помощи сократили отпуска
Сотрудникам психиатрических бригад дополнительный отпуск сократили на три недели, а реанимационных — на одну.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Не менее 16 человек погибли при взрыве в Пакистане
Обновлено в 01:04
Общество
Евпаторийцы отметят День космонавтики
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому утверждены правила внесения изменения в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
National Interest рассказал о беспомощности США в Арктике
Обновлено вчера в 22:46
Политика
«Транснефть» ответила на слова Лукашенко о нефтепроводе «Дружба»
Ранее в четверг, 11 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство своей страны решительнее действовать в ситуации с трубопроводом, необходимость ремонта которого возникла еще полтора года назад.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Обнаружены тела еще двоих пропавших в результате паводка на юге Китая
Число жертв внезапного паводка в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая увеличилось до четырех человек, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом
По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Командующего ВДВ десантировали в Сирию
От удара автомобиль с генерал-полковником Сердюковым несколько раз перевернулся и свалился в кювет.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено 10 апреля в 05:10
Наука
Старейший коллекционный экземпляр холеры оказался незаразным
В связи с юбилеем окончания войны новое поколение британских исследователей взялось за реконструкцию событий времен пандемии и подробное изучение разных штаммов холерного вибриона.
Обновлено 10 апреля в 08:39
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Футбол
Арсенал — Наполи 2:0
Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Мамаева и Кокорина эвакуировали из здания суда из-за угрозы взрыва
Ранее сообщалось, что в здании была объявлена срочная эвакуация из-за сообщения о минировании.
Обновлено вчера в 07:07
Общество
Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей
Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
«Суперджет 100» избавят от иностранных запчастей за 3,5 млрд руб
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
3% богачей в России владеют 90% всех финансов в стране
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — сделали вывод экономисты.
Обновлено вчера в 23:41
Космос
Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций
В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.
Обновлено вчера в 21:46
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено вчера в 19:35
Космос
Белорусский испытатель может присоединиться к космическому проекту SIRIUS
Белорусский испытатель может принять участие в наземном восьмимесячном эксперименте по имитации полета в дальний космос SIRIUS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Военные ДНР сообщили о спасении автомобиля ОБСЕ от атаки ВСУ
По словам представителей самопровозглашенной республики, украинские военнослужащие пытались атаковать машину при помощи мин, установленных на беспилотнике Военнослужащие ДНР предотвратили попытку нападения ВСУ на сотрудников миссии ОБСЕ на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя оперативного командования самопровозглашенной республики Даниила Безсонова.
Обновлено вчера в 23:57