Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 вырослиREGNUM 10 апреля в 19:04

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Происшествия Собаки напали на мальчика в Благовещенске Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.

Экономика МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую» Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.

Здоровье Работникам челябинской скорой помощи сократили отпуска Сотрудникам психиатрических бригад дополнительный отпуск сократили на три недели, а реанимационных — на одну.

Экономика «Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.

Происшествия На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.

Политика Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.

Авто Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга в России Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому утверждены правила внесения изменения в конструкцию автомобилей (тюнинга).

Политика «Транснефть» ответила на слова Лукашенко о нефтепроводе «Дружба» Ранее в четверг, 11 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство своей страны решительнее действовать в ситуации с трубопроводом, необходимость ремонта которого возникла еще полтора года назад.

Политика Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".

Происшествия Обнаружены тела еще двоих пропавших в результате паводка на юге Китая Число жертв внезапного паводка в городе Шэньчжэнь провинции Гуанчжоу на юге Китая увеличилось до четырех человек, сообщает 12 апреля агентство Синьхуа.

Происшествия В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.

Армия и оружие Командующего ВДВ десантировали в Сирию От удара автомобиль с генерал-полковником Сердюковым несколько раз перевернулся и свалился в кювет.

Политика Кадыров призвал простить Чечне долги за газ Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда республики, который отменил решение Заводского суда Грозного по вопросу списания с населения задолженности за газ.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.

Политика Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.

Наука Старейший коллекционный экземпляр холеры оказался незаразным В связи с юбилеем окончания войны новое поколение британских исследователей взялось за реконструкцию событий времен пандемии и подробное изучение разных штаммов холерного вибриона.

Футбол Арсенал — Наполи 2:0 Тренерские штабы «Наполи» и «Арсенала» огласили стартовые составы игроков, которые выйдут в четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Общество Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.

Космос Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.

Политика В США призвали к пересмотру политики в отношении России Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.

Космос Белорусский испытатель может присоединиться к космическому проекту SIRIUS Белорусский испытатель может принять участие в наземном восьмимесячном эксперименте по имитации полета в дальний космос SIRIUS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.