Финансы

Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 вырослиREGNUM 10 апреля в 19:04

Американские фондовые индексы выросли на торгах 10 апреля.
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Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

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Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
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В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
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Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
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Экономика

Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
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Комик Ян Когито скоропостижно скончался во время выступления в баре города Бистер после того, как пошутил об инсульте.
Обновлено в 18:15
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«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Гаджеты

Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P

Если суд одобрит соглашение, то компании выплатят владельцам Nexus 6P примерно по 400 долларов. Иск был подан в апреле 2017 года.
Обновлено в 03:47
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

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Армия и оружие

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Ранее сообщалось, что первая система C-350 поступит в учебный центр зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.
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Происшествия

В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома

В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
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Появилось видео перепалки Порошенко и Зеленского в прямом эфире

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В Лос-Анджелесе прошло официальное взвешивание главных участников предстоящего боксерского вечера в легком весе — украинца Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.
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Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
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Происшествия

В Новой Москве произошел пожар в гаражном комплексе

В гаражном комплексе в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.
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В Ингушетии после массовой протестной акции задержали 58 человек

В Ингушетии правоохранительные органы задержали после акции протеста 26 и 27 марта 58 человек.
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Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
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Армия и оружие

В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

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Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
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