Финансы

Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 вырослиREGNUM 10 апреля в 19:04

Американские фондовые индексы выросли на торгах 10 апреля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Dow Jones и Nasdaq снизились, S&P 500 почти не изменился

Финмаркет01:57

ИНДЕКС S&P 500 ВЫРОС НА 0,13%

Financial Oneвчера в 09:33

Американские индексы изменились незначительно

Finam.Ru02:15

При смене настроений на сырьевых площадках рубль попробует вернуть утерянные ранее позиции. 12.04.19

Глас Народа01:10

Биржи США закрылись преимущественно в «красной» зоне перед сезоном отчетностей

ПРАЙМвчера в 16:44

Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне»

Росбалт02:12

Индексы Уолл-стрит перешли в «красную зону»

REGNUMвчера в 13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:41, Ашберн
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у московской кредитной организации «Аспект». Об этом в пятницу, 12 апреля, заявила пресс-служба регулятора.
Обновлено в 01:43
Футбол

«Спартак» строго накажет Гулиева

Обновлено в 02:30
Политика

В Эквадоре задержан соратник Ассанжа

Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика

В России создан банк для Роскосмоса

Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Общество

В Саратовскую область прилетела легендарная Валентина Терешкова

Сегодня вечером губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретил в аэропорту первую женщину-космонавта Валентину Терешкову.
Обновлено вчера в 12:22
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Общество

Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Обновлено в 01:47
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Экономика

Почти все финансовые активы РФ сосредоточены в руках 3% населения

По данным «Коммерсанта», аналитики выяснили, что в руках 3% богатого населения России сосредоточены почти все богатства страны.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Кедми назвал истинную причину прибытия «морских котиков» в Украину

Яков Кедми, аналитик из Израиля, назвал истинную причину прибытия «морских котиков» из подразделения США SEAL в Украину.
Обновлено в 00:15
Культура

Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено вчера в 10:51
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, которая даст пользователям возможность отключать уведомления из групповых чатов.
Обновлено в 02:28
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Студия The Farm 51 впервые вынесла на Kickstarter собственный проект. Разработчики собирают деньги на работу над хоррором Chernobylite.
Обновлено вчера в 21:29
Общество

Весь мир отмечает День космонавтики

12 апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного гражданином Советского Союза Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Обновлено в 02:04
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

В Армении суд отказался прекратить уголовное преследование Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана отклонил иск защиты арестованного экс-президента Армении Роберта Кочаряна с требованием прекратить уголовное преследование на основании его неприкосновенности, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:25
Здоровье

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия

Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Общество

На Урале наказаны шестеро сотрудников министерства образования

Один из чиновников не указал данных о том, что его жене принадлежат участок земли площадью 800 кв. метров и квартира в 93,7 кв. метров.
Обновлено в 02:20
Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено вчера в 09:28
Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Песков ответил на высказывание Лукашенко о «выкручивании рук» Россией

В Кремле прокомментировали заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о выкручивании рук Россией, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:50
Армия и оружие

Польский космонавт назвал российский бомбардировщик Су-34 гениальным

В январе на Дальнем Востоке в ходе полётов столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34.
Обновлено в 01:46
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

В Благовещенске бродячие собаки искусали мальчика

Стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика в Благовещенске.
Обновлено в 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное