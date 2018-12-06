Финансы
В лидерах роста в составе японского индекса Nikkei 225 были котировки акций Familymart и NEC, прибавившие 2,81% и 1,59% соответственно. В лидерах падения были TDK и Taiyo Yuden, снизившиеся на 7,32% и 7,23% соответственно.
Finam.Ru03:30
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Финансы
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году
Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Обновлено в 20:35
Финансы
Рынок российских акций завершил торги в минусе
Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с нефтью и мировыми фондовыми рынками В четверг снизилась фондовая Азия (Япония упала на 1,9%, Китай - на 1,7%), минусовала Европа.
Обновлено в 12:45
Финансы
В 2019 году Минфин России разместит ОФЗ в юанях
Министерство финансов России намерено в 2019 году разместить облигации федерального займа в государственной валюте Китая — юанях.
Обновлено в 17:01
Финансы
Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году
Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.
Обновлено в 10:34
Финансы
Объем выданных кредитов в Нижегородской области вырос на 19%
Около 26 тысяч ипотечный кредитов было выдано жителям Нижегородской области в период с января по октябрь 2018 года.
Обновлено в 19:51
Финансы
Deutsche Bank может быть причастен к отмыванию еще €31 млрд
Если нынешняя информация соответствует действительности, именно через него были проведены четыре пятых всех подозрительных трансакций Danske Bank, общая сумма которых составляет €200 млрд.
Обновлено в 14:47
Финансы
«Газпром» увеличит программу займов в 2019 году
За 9 месяцев года чистый долг компании вырос на 10% Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит увеличение программы займов на 2018 год.
Обновлено в 04:12
Финансы
Лучшие прогнозисты назвали курс доллара в 2019 году
Традиционный опрос Рейтер показал, что курс доллара в 2019 году будут снижаться. Главная причина - замедление экономики США.
Обновлено в 01:00
Финансы
Искусственный интеллект ставит на снижение юаня и лиры
Новая ставка фонда - на рост волатильности валютного рынка, а главными целями являются китайский юань и турецкая лира.
Обновлено в 02:06
Финансы
Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях
Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.
Обновлено в 09:28
Финансы
Сбербанк расширяет кредитование пенсионеров
Сбербанк улучшает условия потребительского кредитования для людей пенсионного возраста.
Обновлено в 13:27
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено в 03:20
Финансы
По итогам года инфляция в России может составить 4,1-4,2%
Несмотря на довольно мягкие комментарии главы ФРС в среду, увеличивающие шансы на более осторожный подход ФРС к повышению ставок в 2019 году, арест в Канаде CFO китайской Huawei с угрозой экстрадиции в США явно напомнил о сохранении фундаментальных разногласий между США и Китаем, несмотря на недавние обнадеживающие заявления относительно перспектив взаимной торговли.
Обновлено в 04:00
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено вчера в 12:21