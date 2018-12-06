В лидерах роста в составе японского индекса Nikkei 225 были котировки акций Familymart и NEC, прибавившие 2,81% и 1,59% соответственно. В лидерах падения были TDK и Taiyo Yuden, снизившиеся на 7,32% и 7,23% соответственно.

Финансы Финансы Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».

Финансы Финансы Рынок российских акций завершил торги в минусе Рынок акций РФ завершил торги падением вместе с нефтью и мировыми фондовыми рынками В четверг снизилась фондовая Азия (Япония упала на 1,9%, Китай - на 1,7%), минусовала Европа.

Финансы Финансы В 2019 году Минфин России разместит ОФЗ в юанях Министерство финансов России намерено в 2019 году разместить облигации федерального займа в государственной валюте Китая — юанях.

Финансы Финансы Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.

Финансы Финансы Объем выданных кредитов в Нижегородской области вырос на 19% Около 26 тысяч ипотечный кредитов было выдано жителям Нижегородской области в период с января по октябрь 2018 года.

Финансы Финансы Deutsche Bank может быть причастен к отмыванию еще €31 млрд Если нынешняя информация соответствует действительности, именно через него были проведены четыре пятых всех подозрительных трансакций Danske Bank, общая сумма которых составляет €200 млрд.

Финансы Финансы «Газпром» увеличит программу займов в 2019 году За 9 месяцев года чистый долг компании вырос на 10% Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит увеличение программы займов на 2018 год.

Финансы Финансы Лучшие прогнозисты назвали курс доллара в 2019 году Традиционный опрос Рейтер показал, что курс доллара в 2019 году будут снижаться. Главная причина - замедление экономики США.

Финансы Финансы Искусственный интеллект ставит на снижение юаня и лиры Новая ставка фонда - на рост волатильности валютного рынка, а главными целями являются китайский юань и турецкая лира.

Финансы Финансы Банк «Уралсиб» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях Банк «Уралсиб» с 6 декабря повысил ставки по некоторым рублевым вкладам.

Финансы Финансы Сбербанк расширяет кредитование пенсионеров Сбербанк улучшает условия потребительского кредитования для людей пенсионного возраста.

Финансы Финансы Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).

Финансы Финансы По итогам года инфляция в России может составить 4,1-4,2% Несмотря на довольно мягкие комментарии главы ФРС в среду, увеличивающие шансы на более осторожный подход ФРС к повышению ставок в 2019 году, арест в Канаде CFO китайской Huawei с угрозой экстрадиции в США явно напомнил о сохранении фундаментальных разногласий между США и Китаем, несмотря на недавние обнадеживающие заявления относительно перспектив взаимной торговли.

Финансы Финансы ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.